Одарённые студенты российских вузов познакомились с программой реновации Норильска

Поездка за полярный круг помогла студентам погрузиться в общественную жизнь Норильска, изучить интересующие темы, в числе которых строительство и проектирование, термостабилизация грунтов и другие шаги к развитию арктической территории.

В течение нескольких дней студенты провели социологические опросы среди местных жителей, познакомились с городом и представителями администрации, успели пообщаться с экспертами жилищно-коммунального хозяйства и Агентства развития Норильска, и даже посетили культурные объекты города.

Руководитель группы – заместитель директора Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС, НИУ «Высшая школа экономики» (город Москва) Геннадий Климик отметил, что более всего ребят интересовали особенности программы реновации, которые включают в себя проектирование в условиях Крайнего Севера, последующую эксплуатацию жилого фонда, а также возможность современного энергоэффективного строительства в Арктике. За подробностями с точки зрения технических и архитектурных решений в строительстве студенты отправились в ЗФ «Норникеля».

Экскурс в указанную сферу студентам провёл руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ «Норникеля» Сергей Шишкунов: «Встреча прошла плодотворно и вызвала обоюдный интерес. Ребята активно спрашивали о том, какие материалы и подходы в строительстве мы используем, какие современные технологии актуальны для проектирования на северных территориях, как повысить энергоэффективность. Эти знания помогут студентам в дальнейшей работе над указанными темами. Мы же, в свою очередь, всегда рады видеть заинтересованных молодых специалистов в рядах Заполярного филиала. Компания ценит активных и талантливых людей».

Геннадий Климик, в свою очередь, отметил, что «Норникель» действительно социально ориентированная компания: «Мы видели, например, спортхолл «Айка», построенный за счёт компании. И узнали, что сейчас «Норникель» вносит колоссальный вклад в исследования, подготовку к строительству и непосредственно создание новых объектов в городе. Здесь обновится жилой фонд, и откроют двери учреждения и проекты, которые выбрали для себя сами жители».

Живые впечатления наряду с результатами исследований лягут в основу дальнейшей работы ребят по профильным темам. Возможно, в будущем достижения молодых коллег вернутся в Норильск новыми идеями об улучшении социального самочувствия жителей Арктики.