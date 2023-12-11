Одевайтесь теплее в морозную погоду

Одежда должна быть свободной, не облегающей. Используйте принцип многослойности:

– Для нижнего слоя подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена – они хорошо отводят влагу.

– Для среднего слоя, для сохранения тепла, выбирайте одежду из шерсти или флиса. Здесь хорошо подойдёт специальное термобелье.

– Верхний слой должен защищать от ветра и осадков.

Не забывайте про варежки (они теплее, чем перчатки), шапку, которая закрывает уши, и шарфы.

Ноги тоже нужно держать в тепле. Обувь должна быть тёплой, водонепроницаемой и свободной. А шерстяные носки лучше сохраняют тепло и впитывают влагу, оставляя ноги сухими и тёплыми более длительное время.

Помните, настоящий северянин — не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается.