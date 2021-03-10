Один из фигурантов дела о сходе лавины освобождён

Напомним, в ночь с 8 на 9 января на базе отдыха «Гора Отдельная» произошёл сход лавины. В это время в домиках были люди. Под завалами обломков и снега оказались несколько человек, трое погибли.

По данным Красноярского краевого суда, поводов для продления домашнего ареста Игоря Вакуленко на данный момент нет, но не исключено, что Следственный комитет может принять решение об ограничении его в определенных действиях либо взять с него подписку о невыезде.

Под домашним арестом оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы по решению Следственного комитета находился с 14 января.