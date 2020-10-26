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Один погиб, трое пострадали — таковы последствия ДТП на кайерканской дороге

Один погиб, трое пострадали — таковы последствия ДТП на кайерканской дороге

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Один погиб, трое пострадали — таковы последствия ДТП на кайерканской дороге

ЧП произошло 25 октября, в воскресенье, в 15.45 на 19-м километре автодороги Норильск — Кайеркан.

Один погиб, трое пострадали — таковы последствия ДТП на кайерканской дорогеОдин погиб, трое пострадали — таковы последствия ДТП на кайерканской дороге

По предварительной версии водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093. В ДТП пострадали водители автомобилей, травмы различной степени тяжести получили несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан» и два пассажира ВАЗа. Один из пассажиров, ехавший в отечественном авто, скончался на месте ДТП.

Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. Следователями отдела МВД России по городу Норильску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.

Текст Наталья Черкашина
Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
26 октября в 14:59 270
ДТПВ городе NГосавтоинспекция
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