Один водитель – три происшествия

Стражи порядка задержали 39-летнего водителя автомобиля «Рено Дастер», который 31 октября в ночное время столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» и скрылся, далее наехал на фасад дома по адресу: Телнахская, 6. И финальной точкой стало металлическое ограждение, в которое врезался его автомобиль.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Но от процедуры освидетельствования он отказался. По данному факту составили административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, дело направлено в суд. За содеянное водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. А также в этот день по решению суда мужчина лишён прав на один год за оставление транспортного средства.