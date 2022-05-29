Одна ночь из жизни полярника

Полюс притяжения

Только билетов на «Музейную ночь» было продано более восьмисот штук. А многие, кому не хватило заветного пригласительного, штурмовали двери музея с упорством покорителей Севера. И не удивительно, ведь посмотреть действительно было на что.

Подготовка к «Ночи музеев — 2022» началась за два года до акции, когда определились с темой и стали прорабатывать программу. Главной же операцией в процессе превращения норильского музея в полярную станцию стала доставка из Архангельска по Северному морскому пути уникальной экспозиции «Домик полярника». Это исторически точная реконструкция жилища полярников 1950–1960–х годов. Со всем внутренним убранством, атрибутами быта и аппаратурой того времени. В общей сложности в небольшом деревянном срубе поместилось более трёхсот предметов, многие из которых на самом деле не один год служили верой и правдой советским полярникам.

Торжественное открытие экспозиции состоялось именно на «Музейной ночи», после чего побывать в домике полярников мог каждый желающий, и не просто посмотреть на обстановку, но и потрогать и подержать в руках имеющиеся там предметы, и даже попробовать передать информацию морзянкой с помощью стационарного узла связи.

– Домик на «Музейной ночи» работал, что называется, вполсилы. Ведь при таком массовом потоке людей сложно прочувствовать ту эпоху, атмосферу, которые здесь представлены. Так что даже тем, кто уже побывал здесь, советую прийти ещё раз, когда не будет так много народу, — приглашает Наталья Федянина, директор Музея Норильска. — Кроме того, часть наиболее мелких предметов мы перед «Музейной ночью» убрали из экспозиции ради их сохранности, а теперь вернули обратно. Главная прелесть всей коллекции в том, что всё оборудование — рабочее, а экспонаты — настоящие, из того времени, даже печенье в пачке сделано в 1960–х.

Истории бывалых

Оценили домик полярников и сами покорители Севера. Горожане могли пообщаться с геофизиком, альпинистом, членом Русского географического общества Виктором Серовым, а также бывалыми норильскими полярниками Алексеем Арлюковым и Сергеем Огородниковым. У каждого из них своя история покорения макушки земного шара и свой полюс.

У норильчанина Сергея Огородникова путь к Северному полюсу занял два месяца — это был уникальный лыжный поход длиною в тысячу километров. В 1997 году он сопровождал туда француженку Кристин Жанэн, она стала первой женщиной в истории, дошедшей до Северного полюса на лыжах. Об этом тогда подробно писали не только в России и Франции, но и по всему миру.

Огородников вспоминает, что попал в этот уникальный поход случайно. Французам нужен был опытный турист из местных, при этом не имеющий регалий полярного исследователя, чтобы не оттягивал внимание от французской туристки. Экспедиция выдалась непростой. Были и двухнедельное ожидание, пока стихнет метель, и переходы по тонкому льду, и встречи с белым медведем. Столкнулась интернациональная группа и с эффектом «убегающего полюса».

– На Северном полюсе на самом деле земли нет. Сплошная толща льда. Всё находится на воде, и огромный ледяной массив двигается под воздействием ветров и течений, — поясняет Сергей. — Если ветер дует несколько дней, то льды набирают приличную скорость и буквально несутся либо к полюсу, либо от него, или по кругу. У нас была последняя ситуация. Нам оставалось до полюса всего 280 километров, но, как бы мы ни старались днём пройти намеченное расстояние, за ночь нас относило обратно, и так в течение трёх дней — как ни проснёмся, GPS–координаты всё те же. Тогда у Кристин случился нервный срыв. В результате мы упёрлись и прошли значительно больше, чем обычно. И, наконец, сдвинулись с мёртвой точки, правда, всего на пару километров. Но зато это был переломный момент, мы и темп, и скорость набрали, и воодушевление опять появилось, и мы всё же смогли, несмотря на козни погоды, дойти до полюса.

Виктор Серов — опытный полярник, не раз зимовавший и на арктических, и на антарктических полярных станциях, подтвердил, что покорение полюса во многом зависит от упорства, смелости и удачи.

– В 1995 году мы забрасывали несколько экспедиций к полюсу на разные точки. Высадили их, и тут же началась пурга, которая длилась две недели, — вспоминает он. — За это время у одной группы собаки провалились под лёд, и их пришлось эвакуировать, к второй команде пришёл белый медведь, они тоже снялись с маршрута, а вот корейцы сидели себе тихо в палатках полмесяца и ничего не делали, а когда метель улеглась, выяснилось, что они приблизились к полюсу аж на 100 километров.

Виктор Серов вообще уникальный рассказчик. Он не только учёный, но ещё и опытный организатор туристических поездок к макушке мира. На той же ледовой станции «Барнео» бывает с завидным постоянством. А самые яркие впечатления полярника связаны с его научной деятельностью и зимовками ещё в 1980–х.

– Самая минимальная температура на Земле, там, где живут и работают люди, была зарегистрирована на антарктической станции «Восток». Минус 89 градусов! — делится Виктор Серов. — Хотя с помощью спутников и дистанционных методов измерения температуры поверхности были найдены места, где температура достигает минус 97 градусов. Я же в своей практике сталкивался с максимально низкой температурой — минус 83,5 градуса. Чтобы не замёрзнуть, надо в таких условиях одеваться соответственно и правильно дышать. Если такой воздух просто открытым носом или ртом вобрать, то почти мгновенно либо нос отморозишь, либо получишь коллапс лёгкого. Я выходил из ситуации просто: наматывал шерстяной шарф в несколько слоёв и дышал через него. И очень важен при такой погоде капюшон, он должен быть максимально глубоким, чтобы создавался микроклимат, иначе можно глаза повредить. Лыжная маска при таких температурах бесполезна, она почти мгновенно запотевает. Горнолыжные очки хороши при ветре. Когда мы зимовали в Антарктике, то в мороз и ветреную погоду, чтобы дойти от одного домика до другого, использовали для защиты от ветра специальный щит из плексигласа, его — в одну руку, а второй держишься за верёвку, чтобы не унесло.

Но порой полюс может встретить человека и с распростертыми объятьями.

– На полюс я хотел попасть ещё с юных лет. Вдохновила книга писателя Владимира Санина — «–72», ну и Джек Лондон, конечно, да и многие другие, — делится Алексей Арлюков. — У меня, правда, не так всё экстремально было, как у ребят. Прилетел на полярную станцию на вертолёте снимать про работу полярной авиации, а максимально низкая температура, даже стыдно говорить, — минус 16 градусов. Да и белого медведя встретить не удалось, хотя очень хотел его сфотографировать. У меня в окрестностях Норильска было с десяток куда более экстремальных и сложных поездок, чем эта командировка в Арктику.

На «Музейной ночи» выяснился ещё один интересный момент. Оказалось, что наши герои уже однажды встречались все вместе 20 лет назад, в 2002 году, на одной из полярных станций. А Серов и Арлюков вообще летели на одном самолёте. Вспомнили о той давней встрече полярники только сейчас, вновь собравшись вместе.

Кроме выставок, посвященных жизни полярников на метеостанции, и встречи с покорителями полюсов, в программе «Музейной ночи» были ещё квесты, выступление актёров норильского театра, мастер–класс по изготовлению северных сувениров — в общем, ночь пролетела незаметно.