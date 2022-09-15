Одна ночь в авангарде

Из века в век

Само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утверждённом в 1838 году императором Николаем I положении о столичной полиции. Правовой статус патрульно–постовая служба обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера. С тех пор не раз менялись государственный строй, внешняя и внутренняя политика, но ППС оставалась авангардом в борьбе с уличной преступностью. Несмотря на присущую нашему народу тягу к уголовной романтике, выраженную в любви к блатным песням, фильмам о бандитах и умении говорить на блатном жаргоне, на деле решать проблемы и конфликты «по понятиям» никто не спешит, это доказывает статистика.

За последние восемь месяцев в Норильске только усилиями патрульно–постовой службы раскрыто 33 преступления, в том числе четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью, столько же краж, два грабежа, одно разбойное нападение, и один раз полицейские пресекли распространение наркотических средств. Кроме того, сотрудники ППС выявили 3000 административных правонарушений: 900 случаев появления в состоянии алкогольного опьянения на улицах города, 900 — распития спиртных напитков в общественных местах и 200 — курения в неустановленных местах.

Готовы ко всему

Для сотрудников патрульно–постовой службы двенадцатичасовое дежурство начинается с вечернего развода. Дежурный доводит до сотрудников информацию о разыскиваемых гражданах, напоминает приёмы обороны, проверяет экипировку.

Экипаж 3112, с которым я отправляюсь на дежурство, ещё не успел сесть в служебный транспорт, а до старшего уже доводят информацию о том, что поступил вызов и надо срочно ехать на улицу Бегичева, где, по словам заявителя, произошёл конфликт в одной из квартир. Познакомиться с полицейскими и поговорить о службе на первых порах не особо получается, они собраны, сосредоточены, готовы к действию. Старший наряда — сержант полиции Дмитрий Фёдоров — говорит, что в таких ситуациях никогда не знаешь, что ждёт по прибытии на место. Нужно быть готовым ко всему и страховать друг друга:

– Может происходить пьяный спор на повышенных тонах, и тогда всё удастся решить словом, а иногда перебранка перерастает в драку с поножовщиной.

Приехав по адресу, поднимаемся к квартире. Ни громкой музыки, ни криков — тишина. Дмитрий стучит в дверь, через некоторое время открывает мужчина, называется хозяином жилья. Старший наряда объясняет: поступил сигнал о том, что в квартире происходит конфликт, и просит разрешения войти и оценить обстановку. Полицейские не могут действовать без разрешения хозяина, если нет явных признаков того, что нарушается закон и кому–то грозит опасность. В конце концов у заявителя могло просто разыграться воображение, и громкий разговор или небольшая перепалка могли быть восприняты как серьёзный конфликт. Но убедиться, что всё в порядке всё–таки надо. Наряд заходит в квартиру, осматривает помещения. За столом спит один из гостей, кругом — праздничные плакаты. Хозяин поясняет, что отмечали рождение ребёнка и ничего криминального не делали. Полицейские предупреждают его о недопустимости нарушений общественного порядка — прослушивания громкой музыки в поздний час и прочих «радостей», иногда сопутствующих праздничному застолью.

Возвращаемся в патрульную машину. Дмитрий поясняет, что в квартире смотрели, нет ли признаков произошедшего конфликта — следов борьбы, багровых пятен и прочего. Он служит в полиции уже три года, устроился после армии, параллельно получает высшее образование и занимается армейским рукопашным боем. Физподготовка и владение единоборствами для бойца ППС — дело важное, но лучше по возможности обходиться без применения силы.

– Лучшая драка — та, которой не было, — припоминает Дмитрий наставления своего тренера.

Поступает второй вызов, тоже на улицу Бегичева. На этот раз передали информацию о том, что в подъезде кто–то распивает спиртное. Едем в соседний двор, наряд заходит в подъезд, на первом этаже встречает двоих мужчин, которые беседуют и едят сухарики, оба в адекватном состоянии. Пустых бутылок из–под алкоголя много, видимо, этот подъезд пользуется популярностью у любителей распивать спиртное в неположенном месте. Под статью 20.20 Кодекса об административных правонарушениях мужчины не попадают, ведь факта употребления алкоголя не зафиксировано, ведут себя вежливо. А бутылки — кто знает, чьи они? Может ранее кто–то оставил. Поэтому любители пожевать в подъезде отделываются лишь профилактической беседой о недопущении распития спиртного в общественном месте.

Соседские войны

Не успевает наряд отчитаться о проделанной работе, как вновь поступает вызов. В этот раз отправляемся на улицу Комсомольскую. В квартире нас встречает заявитель Наталья.

– Я вызвала наряд полиции, так как, приехав из отпуска, обнаружила, что соседи насквозь просверлили мне стену в пяти местах, — рассказывает она. — Общаться они отказываются, предлагают поговорить с их представителем, поскольку собственница квартиры — инвалид I группы.

По словам Натальи, отношения с соседями не ладятся, конфликт длится не первый год. Причины разные: то закрытый тамбур, то громкий шум.

В итоге женщина решает написать заявление, полицейские собирают необходимые данные, фиксируют детали случившегося и возвращаются к дежурству. На этом их работа закончена, а выяснять, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, будут уже профильные специалисты и службы.

Пропавший подросток

Вернувшись в машину, сотрудники ППС собираются проехать по установленному маршруту патрулирования, по которому должны следовать, если нет вызовов. Но тут приходит ориентировка не девушку 14 лет, которая днём ушла из дома и ещё не вернулась, а стрелка часов давно перевалила за 22.00. В это время подростки могут находиться на улице только в сопровождении родителей или опекунов. Связаться с пропавшей по телефону родственникам не удаётся. Для таких случаев у полицейских также есть регламент действий.

– В первую очередь проверяем адреса друзей, места, где любят гулять и отдыхать горожане, в частности молодёжь: драмтеатр, Вечный огонь, игровые площадки. И чем быстрее, тем лучше, — объясняют полицейские.

Часто в таких ситуациях ППС действует совместно с отделом по делам несовершеннолетних. Сотрудники ПДН помогают с поисками, указывая адреса и места, где может находиться пропавший, либо работают параллельно — выезжают к родителям ребёнка для выяснения деталей, а также собирают нужную информацию о друзьях и любимых местах в городе. Так случилось и в этот раз, установить местонахождение девочки удалось сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

В эту ночь пока одна половина добропорядочных граждан спокойно отдыхала, а другая трудилась в ночную смену, у бойцов наряда 3112 дежурство выдалось напряжённым. Полицейские отреагировали аж на 16 вызовов. К счастью, обошлось без серьёзных происшествий.