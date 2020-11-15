Однажды в Америке

Первое слово дороже второго

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей победе после подсчёта голосов в Пенсильвании. Лидерство в этом штате в конечном итоге принесло ему 273 голоса выборщиков — на три больше, чем нужно для избрания президентом. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси тоже объявила, что демократ получил мандат избирателей и вскоре станет главой США. Между тем действующий президент Дональд Трамп убеждён, что победил именно он, и намерен отстаивать свои права в суде, добиваясь пересчёта голосов в ключевых штатах. Американский лидер также заявил, что выигрывает выборы с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса. Таким образом он намекнул на массовые нарушения выборных процедур и манипуляции с голосованием по почте. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что в связи с допущенными демократами нарушениями при голосовании в суды подано множество «крупных и мелких» исков. По его словам, «это будет большое дело». Американский сенатор– республиканец Линдси Грэм, возглавляющий сенатский юридический комитет, заявил, что «все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях» во время голосования будут расследованы самым тщательным образом.

Все в суд

Судебные разбирательства уже начались в округе Монтгомери (штат Пенсильвания), где три республиканских наблюдателя сообщили о нарушении. Они рассказали, что работники избирательной комиссии начали считать полученные почтой бюллетени раньше срока и вопреки требованиям закона стали связываться с избирателями, чтобы те могли исправить ошибки при подаче таких бюллетеней: например, вложить внутрь почтового конверта ещё один конверт с бюллетенем, как это и положено. К судебным тяжбам партийцы готовы. «У нас тысячи юристов–добровольцев и несколько юридических фирм на контракте в колеблющихся штатах», — рассказала пресс–секретарь Национального комитета Республиканской партии Мэнди Меррит. Демократы тоже подготовили множество юристов для противостояния оппонентам.

На какой срок могут затянуться споры, сказать трудно: в соответствии с положениями федерального закона каждый штат должен до 8 декабря назначить выборщиков, то есть определиться с финальными результатами голосования, учитывая возможные судебные тяжбы и пересчёты. 14 декабря выборщики должны собраться в столицах штатов и проголосовать, чтобы уже 6 января новый состав Конгресса провёл совместное заседание и формально огласил результаты выборов — «избранными» президент и вице–президент становятся именно в этот момент.

Что касается нового состава Конгресса, который и должен будет назвать имя победителей в важнейшей в стране гонке, он тоже должен определиться по результатам прошедших выборов. 3 ноября американцы избирали заново треть сенаторов и весь состав Палаты представителей. Здесь демократы и предсказывавшие им победу социологи оказались посрамлены: решительного разгрома не вышло, и республиканцы сохраняют все шансы удержать большинство в Сенате. Палата представителей, в свою очередь, остаётся демократической, однако получить новые кресла партия, видимо, не сможет. Это значит, что Джо Байден рискует оказаться первым за 32 года президентом, который придёт к власти без лояльного ему Конгресса. Это ещё больше ослабит его позицию и надежды на решительные реформы, которые выказывают в том числе левые демократы: например, не смогут быть реализованы инициативы вроде увеличения числа судей Верховного суда. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, и так считающийся одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне, сохранит свое могущество, которое он, безусловно, обратит на благо Республиканской партии.

Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена станет первым со времен Джорджа Буша–старшего президентом, проработавшим на своём посту лишь один срок. Шаткая победа демократов покажет, что идеология трампизма — сплав гражданского национализма, социального консерватизма и популизма — останется идеологией половины Америки, и не исключено, что её вдохновитель попытается и дальше влиять на политику: в конце концов, отель Дональда Трампа находится в 15 минутах ходьбы пешком от Белого дома.

Демократический хаос

Пока комиссии невыносимо медленно ведут свои подсчёты, страна постепенно погружается в гражданский хаос. Сторонники Трампа, в том числе вооружённые, устраивают демонстрации перед центрами для подсчёта голосов в «спорных» штатах — Пенсильвании, Мичигане, Аризоне. Корреспонденты федеральных каналов дрожащим голосом сообщают телезрителям, что «правые экстремисты» мешают работе избирательных комиссий и распространяют коронавирус, естественно, по вине Трампа. Американские левые не отстают от своих идеологических недругов. После выборов уже состоялось несколько демонстраций против Трампа, полиции и системы американских выборов. Протестующие в Денвере, Портленде, Нью–Йорке, Миннеаполисе и Вашингтоне скандируют уже ставший привычным лозунг «Смерть Америке!», жгут американские флаги, обзывают полицейских фашистами и бьют витрины. Американские СМИ, вместо того чтобы попытаться успокоить народ, усиливают раскол. Ведущие федеральных каналов не скупятся на ругательства и оскорбления в адрес президента США, который не желает признавать своё поражение. Звёздный ведущий CNN Андерсон Купер обозвал Трампа «жирной черепахой» и обвинил в подстрекательстве к насилию. Некоторые известные ТВ–персоны объявили Трампа безумцем, который толкает страну в пропасть. Поэтому американские медиа можно по праву назвать едва ли не основными разжигателями гражданского конфликта в США. Из–за угрозы бунтов и погромов во многих городах действует национальная гвардия. Более того, на западе США, в Портленде, военные уже приступили к разгону агрессивных протестующих. Пожар беспорядков разрастается — Соединенные Штаты всё быстрее переходят к наихудшему сценарию развития событий.

Свой взгляд

— Итоговые выпуски новостей в последние две недели я смотрел с ведёрком попкорна, пытаясь предугадать, какой ещё неожиданный сюжетный поворот ждёт меня в новой серии этого захватывающего сериала — «Демократия по–американски». Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

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По данным социологического опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», за выборами в США следило рекордное количество россиян– 55%. При этом 40% интересовалось происходящим в целом, а 15% следили за всем, что называется, не отрываясь от экранов. Если честно, то я как раз и отношусь к тем 15%. Хотя бы потому, что такого захватывающего и динамичного «реалити–шоу», как нынешние американские выборы, на телевидении просто не увидишь. В нём было всё: и к месту всплывший компромат на сына Байдена, и упоминания о легендарных русских хакерах, и вбросы голосов, и массовые погромы с мародёрством, и внезапное заражение Трампа коронавирусом.

А какие персонажи! Байден, который, то уснёт во время прямой линии, то перепутает внучку с покойным младшим сыном прямо на встрече с избирателями. Трамп — то пускающийся в пляс в лучших ельцинских традициях, то щедрой рукой рассыпающий вокруг себя кепки с собственным именем. И всё это — на фоне сошедшихся стенка на стенку «трампистов» и «байденистов». Вообще, складывается впечатление, что вести эти выборы американское правительство попросило команду сценаристов «Игры Престолов» и лично старину Джорджа Мартина. Так что итоговые выпуски новостей в последние две недели я смотрел с ведёрком попкорна, пытаясь предугадать, какой еще неожиданный сюжетный поворот ждет меня в новой серии этого захватывающего сериала — «Демократия по–американски».

Но шутки–шутками, а американские выборы и впрямь побили несколько исторических рекордов. Во–первых, такая высокая явка избирателей последний раз в Новом свете была отмечена 120 лет назад, в 1900 году. Это говорит о том, что американские избиратели серьёзно обеспокоены происходящим и не готовы доверить будущее страны соперникам. Ещё один рекорд — минимальный отрыв между кандидатами в подавляющем большинстве штатов. Ну и, конечно, выборы никогда прежде не сопровождались таким количеством протестов, погромов и беспорядков, как в этот раз.

Думаю, в американскую историю Трамп войдёт не только как самый спорный и скандальный президент, но и как человек, «расколовший» нацию. Всегда находившие общий язык сторонники республиканцев и демократов за четыре года его правления превратились в непримиримых врагов, готовых забить друг друга до смерти на улицах. И это уже сейчас, а что будет дальше? Впереди — второй сезон «Демократии по–американски», в котором Трамп и Байден продолжат в суде выяснять, кто займет Белый дом, а сторонники в это время будут с азартом громить магазины и жечь полицейские машины. И абсолютно не важно, какую из сторон признают победившей: глубочайший раскол общества и взаимная неприязнь уже никуда не денутся. Настоящими «победителями» в этой истории останутся разве что строительные компании, обшивавшие фанерой витрины магазинов накануне выборов, и торговцы оружием. За последние несколько месяцев в штатах было продано рекордное количество единиц огнестрельного оружия.

Нам, в свою очередь, ожидать потепления отношений между Америкой и Россией в любом случае не приходится. Эксперты сходятся в том, что победа Байден будет означать активизацию действий США на постсоветском пространстве. Кандидат в президенты от Демократической партии уже обещал предоставить Украине летальное оружие и выразил солидарность антилукашенковской оппозиции в Белоруссии. Ну а санкции, введённые против нашей страны в период президентсва Трампа, скорее всего, никуда не денутся, торговые войны между ведущими экономиками продолжатся, а геополитические разногласия ещё больше усилятся. Просто так роль «мирового гегемона» штаты никому не уступят.