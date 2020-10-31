Однажды зимою

Маленькие хитрости

Острее всего вопрос, куда выбраться из дома, стоит перед новоиспечёнными мамами. Если летом хоть как–то спасали прогулки, то с наступлением зимы они становятся всё менее приятными. Развеяться помогут курсы для молодых мам, на которых расскажут обо всём: от ношения слингов, до детского массажа. Они позволят разнообразить досуг, а малышу будет полезно посмотреть на других детишек. Кроме того, в компании таких же мам, как вы, можно пообщаться и получить пару хороших советов.

Хороший способ расширить диапазон впечатлений у ребёнка от трёх месяцев — грудничковое плаванье. В Норильске есть по крайней мере три специализированных бассейна для такого вида занятий. Для начала лучше выбрать тот, где с малышом работает специалист, а через пару месяцев, когда карапуз привыкнет к необычной для него среде, а вы усвоите пару полезных приёмов и техник, можно перейти и к самостоятельным занятиям под присмотром тренера. Хотя это и несколько дороже, чем обычный поход в бассейн, но затраты окупаются удовольствием от плавания, которое получат и ребёнок, и мама.

Когда малышу исполнится месяцев восемь, возможности значительно расширятся. В Норильске есть несколько специализированных центров развития для детей. Присмотритесь и к занятиям в библиотеке. Во–первых, они бесплатные, а во–вторых, специалисты там ни в чём не уступают своим коллегам. И хотя, на мой взгляд, сами программы рассчитаны на более возрастную аудиторию (примерно от полутора лет), ребёнок в любом случае интересно проведёт время, а смена обстановки поможет перевести дух молодым родителям.

На волне

Всесезонный аквапарк в Норильске тоже есть. И положа руку на сердце мало что может сравниться с впечатлениями от катания с водяной горки. Если ребёнок совсем мал, он может поплескаться в лягушатнике, а если уже достаточно подрос, ничто не мешает отправить его во взрослую зону, а самому расслабиться в джакузи с видом на занесённый снегом город. Посетителям аквапарка доступны сауна и хамам, а значит, можно приглядывать за детьми посменно, а самим ещё и вдоволь попариться. При желании в таком режиме можно провести чуть ли не полдня, тем более что в зоне отдыха есть и магазин. Только не забудьте положить деньги на специальный браслет–карту. Мокрые купюры кассир не принимает. Кстати, лучше всего приходить к открытию аквапарка: тогда вы успеете накупаться и наплаваться ещё до обеда, при этом практически в гордом одиночестве.

Всё лучшее – детям

Ребёнок подрос, пополз, побежал, а на днях был замечен с папиной отвёрткой в одной руке и маминой швейной иглой в другой? Пора менять тактику и больше времени уделять физическому развитию, а также расширять спектр получаемых впечатлений. В год, при условии, что ребенок уже более–менее научился ходить, целью воскресных вылазок вполне могут стать детские развлекательные центры — как те, где есть специальная зона для грудничков, так и рассчитанные на более «серьёзную» публику. Их посещение поможет ребёнку стать более самостоятельным и не искать каждую минуту глазами маму. А поскольку имеется определённый выбор, можно чередовать заведения, чтобы обстановка не приедалась.

Один из плюсов таких центров — возможность отмечать в них дни рождения и другие праздники. Конечно, удовольствие это не из дешёвых, зато вся игровая зона будет предоставлена вашему ребёнку и его друзьям. А главное, основной удар безудержного детского счастья минует вашу квартиру. Обычно в распоряжении клиента не только помещение, но и услуги аниматоров, следовательно, можно будет привести мысли в порядок, вверив наследника заботам профессионалов. В Норильске детские центры заметно различаются по стоимости услуг, сервису, количеству и оснащённости игровых зон. От простых и незатейливых до самых продвинутых, где праздничный стол могут украсить даже шоколадным фонтаном, а такое не в каждом элитном ресторане увидишь.

Дух захватывает

Катание с горки и прыжки на батуте приелись, а у ребёнка появилось желание опробовать на прочность свои кости? Значит, настало время более экстремальных развлечений. Один из самых доступных вариантов — закрытый скейт–парк. Находится он в районе бывших норильских теплиц, на выезде из города. На роллердроме даже зимой можно освоить базовые навыки езды на скейте или роликах, а также попрактиковаться в выполнении простейших фигур и пируэтов. В том же районе зимой возводят и специальную горку для сноубордистов. Трасса, кстати, не такая уж сложная и, если не пытаться продемонстрировать зубодробительные трюки, подойдёт даже для начинающих. Всё необходимое можно взять напрокат, что позволит определиться с будущим набором спортивного снаряжения, не покупая всё и сразу.

К оружию

Если у вас подрастает настоящий боец, а его любимое развлечение — пальба из всех видов оружия по всему, что движется или плохо стоит на полке, то вам прямая дорога в клуб активного отдыха «Северный бастион» по адресу: база Урванцева, ул. Пригородная, 6. Конечно, можно сразу пристрастить юного снайпера к страйкболу (стрельба пластиковыми шариками) или пейнтболу (стрельба шариками с краской), но в обоих случаях неизбежны синяки. Так что самым безопасным видом боевых действий на сегодняшний день остаётся «Лазертаг».

В этой военно–тактической игре стреляют инфракрасными лучами, которые улавливаются датчиками на повязке противника. Идеально для ребят, начиная с 9 лет. Окопавшись неподалёку от поля боя, можно отметить и день рождения бойцов: пока дети будут сражаться за контроль над вражеской базой, вы сможете спокойно посидеть в сторонке и понаблюдать за ходом баталии через камеры видеонаблюдения. Впрочем, ничто не мешает присоединиться к одной из команд и устроить «разборки» семья на семью. Правда, все тактические навыки при прямом столкновении с ватагой разгорячённых битвой подрастающих воинов, скорее всего, окажутся бесполезны.

Игры проходят в крытом помещении, а значит, разгораться «вооружённые конфликты» могут в любое время года. Это достаточно активный и динамичный отдых, способный как следует «укатать» даже хорошо тренированного взрослого.

Иные миры

Как бы кто ни относился к виртуальной реальности, это — развлечение будущего. То, чем ребенок сможет взахлёб хвастаться в школе. Пока VR–клубов в Норильске всего два, и, как правило, записываться на игру нужно за несколько дней, особенно если речь идёт о выходных. Стоит это приличных денег, но раз в два месяца проводить выходной в стиле киберпанк не так уж и накладно. Главный плюс — такой отдых способен соблазнить даже самого заядлого геймера, обычно не отлипающего от монитора. А наличие игр самых разных жанров позволит каждый раз получать свежие впечатления.

Кстати, и папе примерить шлем виртуальной реальности не возбраняется. Даже убеждённые рационалисты найдут для себя в «иных мирах» занятие по душе. Можно, например, стать героем ужастика и пощекотать себе нервы или же насладиться красивыми пейзажами, устроив подъём на Эверест. Ещё одно преимущество — возможность командной игры, от двух до четырёх человек. Так что попробуйте прорваться с сыном сквозь толпу зомби или всем семейством отстреливаться от наступающих на деревню орков.

Как видите, провести долгую зимнюю пору весело и с толком не так уж и трудно. Главное, заставить себя встать с дивана.