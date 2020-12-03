Оформи подписку на периодические издания со скидкой

Акция действует с 3 по 13 декабря во всех отделениях Почты России. В этот период оформить подписку на периодические издания можно со скидкой 30%. Акция распространяется более чем на 1700 газет и журналов.

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России, также предложение действует в мобильном приложении и у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Почта России напоминает, что подписку можно оформить себе и друзьям, допустим, в качестве подарка на Новый год. А также в рамках благотворительной акции «Дерево добра» подписку можно подарить детскому дому, школе-интернату или дому престарелых.

Отметим, что каталог Почты России достаточно широкий – 5000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.