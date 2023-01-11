Оформить медицинский полис в электронном виде теперь можно самостоятельно

Как сообщают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно как на себя, так и на своего ребёнка.

Чтобы воспользоваться новой опцией необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале. Полис будет готов за один день. Данные, содержащиеся в документе (номер полиса, название страховой компании и так далее), будут доступны в личном кабинете владельца учётной записи.

В министерстве отметили, что электронный полис ОМС избавит владельца от необходимости иметь при себе бумажный эквивалент документа. В регистратуре поликлиники достаточно показать его изображение на экране смартфона.

Кроме того, с помощью портала «Госуслуги» можно один раз в год самостоятельно сменить страховую компанию, к которой «привязан» полис ОМС.