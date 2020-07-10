Оформить разрешение на бесплатную парковку водители-инвалиды могут онлайн по всей стране

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля. Причём закон затрагивает не только людей с ограниченными возможностями, управляющими машиной, но и семьи, где есть ребёнок-инвалид.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из этих способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении. Подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство.

При необходимости можно изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещённые во ФРИ последними. Внесённые данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это даёт возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид передвигается по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для людей с ОВЗ без риска получить штраф.

Информация, занесённая в реестр, говорят в отделении Пенсионного фонда по Красноярскому краю, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. А это значит, если автомобиль внесён в Федеральный реестр, пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля, срок внесения данных в реестр продлён до конца года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверять наличие права на бесплатную парковку будут только на основании сведений ФРИ.

В ведомстве также напомнили, что с 1 марта до 1 октября действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также происходит заочно.