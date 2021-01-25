Оформление электронного полиса ОСАГО станет легче
Оформление электронного полиса ОСАГО станет легче
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал постановление, согласно которому оформить полис ОСАГО можно на маркетплейсах.
На сегодняшний день выписать полис можно на платформах - «ВТБ Регистратор», «Московская биржа» и специализированный депозитарий «Инфинитум». Новая возможность упростит процесс регистрации документа. При этом стоимость покупки будет аналогичной стоимости на официальных сайтах страховых компаний.
Новая возможность сделает маркетплейсы более функциональными.