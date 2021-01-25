МАУ ИЦ «Норильские новости»

Оформление электронного полиса ОСАГО станет легче

Оформление электронного полиса ОСАГО станет легче

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Оформление электронного полиса ОСАГО станет легче

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал постановление, согласно которому оформить полис ОСАГО можно на маркетплейсах.

Оформление электронного полиса ОСАГО станет легче

На сегодняшний день выписать полис можно на платформах - «ВТБ Регистратор», «Московская биржа» и специализированный депозитарий «Инфинитум». Новая возможность упростит процесс регистрации документа. При этом стоимость покупки будет аналогичной стоимости на официальных сайтах страховых компаний.

Новая возможность сделает маркетплейсы более функциональными.

Фото из открытых источников
25 января в 17:23 310
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