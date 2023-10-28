Огонь любви к профессии

Новое здание располагается рядом с тем, где подразделение базировалось раньше. Cразу виден контраст между двумя строениями, буквально символизирующими разные эпохи! Старое пожарное депо находится в аварийном состоянии. Это и стало основной причиной того, что реновация Норильска стартовала именно с возведения современного объекта для размещения пожарно–спасательной части № 42 в Оганере.

Дом, в котором…

Нас встретил начальник 42 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю майор внутренней службы Дмитрий Муховиков. Он был максимально вовлечён в реализацию проекта по строительству нового депо.

– В нашем архиве есть важный документ, он датируется 9 октября 2018 года. Это письмо депутата городского Совета Олега Пилюгина, адресованное главе Норильска и председателю горсовета. Олег Юрьевич обратил внимание на то, что наше здание находится в аварийном состоянии, укомплектовано несовременной техникой. Именно с этого момента начинается история проекта. Подготовка документации стартовала осенью 2018 года. Начало строительства совпало с подготовкой к первым арктическим учениям, один из этапов которых должен был проходить на территории Оганерской больницы. Пришлось научиться всё совмещать! 18 июня 2020 года стартовали строительные работы: установка ограждения, подготовка площадки, завоз материалов. Я должен был вести наблюдение за процессом, для этого меня даже отозвали из отпуска. В своём кабинете ещё в старом здании одновременно готовил с коллегами план мероприятий на учения и анализировал инженерную документацию, — рассказывает Дмитрий Владимирович.

Стройку курировал Александр Чуприян, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. «Объект этот твой. Как запланируешь для себя, так и будет!» — дал установку куратор.

– Я осознал, что необходимо брать на себя ответственность. С утра приезжал на смену караула в старое депо, потом сразу на объект, — вспоминает Дмитрий Муховиков. — Вместе с бригадиром и главным инженером намечали фронт работ на каждый день. В то время как появлялся контур объекта, вбивали сваи, начали монтировать каркас, я будто сам стал одним из строителей. Всё, что делали они, делал и я, чтобы побыстрее возвести здание. Считаю новое пожарное депо своим детищем. С того момента, как прошла церемония закладки монет под сваю, я практически жил на этом объекте.

С возведением здания наступил следующий важный этап. Оборудование, мебель — вплоть до цвета обоев — сотрудники пожарно–спасательной части выбирали и размещали самостоятельно.

– В декабре 2020 года завершили основные работы, начали запускать инженерные и коммуникационные системы. 1 января 2021 года караул заступил на дежурство уже в новом здании. Важно было не поломать традиции подразделения в переходный период, когда мы жили «на два дома». Прежний уклад удалось не только сохранить, но и вывести на качественно новый уровень. Жизнь внутри подразделения стала только лучше, сотрудники перестали отвлекаться на разруху, которая их окружала. Люди оказались в новых, более комфортных условиях. Наши гости всегда отмечают, что у нас очень уютно. Да, на службе мы проводим много времени, поэтому организовали для себя максимально удобное пространство, — отмечает наш собеседник.

ПСЧ № 42 от других подразделений отличает состав персонала. Здесь бок о бок трудятся вольнонаёмные работники и аттестованный личный состав — те, кто носит погоны. И в новом здании все разместились дружно. Как подчеркнул начальник пожарно–спасательной части, эффективность работы подразделения после переезда в новое здание возросла.

– Я начинал службу с должности пожарного. И при оценке проекта пождепо каждое помещение рассматривал с этой позиции. Вот я сюда буду заступать на сутки — чего мне не хватает, что сделать, чтобы было удобно и не испытывать лишнюю нагрузку, — уточнил Дмитрий Владимирович.

С гордостью и заботой

Начальник ПСЧ с гордостью проводит для нас экскурсию и показывает, какую большую работу проделали сотрудники подразделения.

– Наше подразделение я воспринимаю как систему, которая динамично развивается. Когда видим что–то новое, то сразу пробуем внедрить у себя. Например, сейчас готовимся к занятиям с манекеном для проведения сердечно–лёгочной реанимации с новым современным пультом. Мы по многим параметрам самое технически оснащённое подразделение в НПР. Новое пождепо управления пожарной безопасности «Норникеля» в районе Надеждинского металлургического завода сделано по примеру нашего. Вот так мы вошли в историю, — подчёркивает начальник ПСЧ № 42.

На втором этаже здания располагаются кабинет начальника и приёмная. А дальше — спортивный комплекс.

– Мы проектировали именно комплекс, чтобы можно было и тренироваться, и приводить себя в порядок после занятий. Изначально в плане был только небольшой зал, но добавили раздевалку, уборную и душевую. Тренажёры помогал выбирать сослуживец, который профессионально занимается пауэрлифтингом. Многофункциональность и удобная локация обеспечивают хорошую физическую готовность личного состава. Например, один из недавно прибывших сотрудников стал регулярно тренироваться, а сейчас готовится к ведомственному турниру по гиревому спорту, — отметил Дмитрий Муховиков.

Судя по количеству грамот на стенде, жизнь подразделения насыщена событиями. Сотрудники активно участвуют в соревнованиях по многим видам спорта, в том числе по русскому бильярду и настольному теннису.

Также на втором этаже располагается раздевалка с индивидуальными шкафами для хранения личных вещей и гражданской одежды.

Следуем в актовый зал. Здесь собирается личный состав или гости подразделения, участники экскурсий, тут проводилась и церемония открытия депо. Самый светлый угол зала украшает икона. Её преподнёс в дар норильчанам генерал–полковник внутренней службы Александр Чуприян.

По пути к основным служебным помещениям мы заметили, что стены в одном из коридоров украшены детскими рисунками.

– Мы регулярно проводим конкурсы, в которых с удовольствием участвуют воспитанники оганерских детского сада и школы, дети сотрудников, — объяснил Дмитрий Владимирович. — Мы ценим труд ребят и считаем, что такие душевные рисунки создают особую атмосферу. А ещё на втором этаже здания вскоре появится настенная роспись, выполненная профессиональной художницей. Уже согласовали макет рисунка, который отразит основные этапы становления пожарной охраны. В одном конце стены будут нарисованы первые конные экипажи огнеборцев, а в другом — самые современные образцы техники. Так и продолжаем облагораживать нашу обитель.

На первом этаже, заглянув в комнату начальника караула, отметили, что здесь царит идеальный порядок. Даже документация каждой смены разложена по отдельным шкафам.

Впрочем, тут каждое помещение оборудовано с вдумчивым подходом. Кухня выглядит совсем по–домашнему: гарнитур с множеством шкафов, большая раковина, плита, стулья с высокими спинками, обеденный стол, аккуратно накрытый скатертью, и даже посудомоечная машина. Бытовые неудобства остались в прошлом.

Самые–самые

Технические помещения начинаем осматривать с комнаты, предназначенной для ухода за формой. Здесь стирают и гладят одежду. Потом отправляемся в гаражный бокс на четыре машиновыезда. В гараже техника готовится к выезду, проходит обслуживание, в том числе и шиномонтаж. Хватает в ангаре места и для размещения снегоуборочной техники.

Помещение в целом просторное — здесь проводят мероприятия с большим количеством личного состава. Например, день приведения к присяге учащихся специального класса «МЧС–резерв» из школы № 31.

– А сейчас мы отправимся на воздухонаполнительный пункт, он начал функционировать в июле 2023 года. Аппараты, в которых мы работаем на пожарах в непригодной для дыхания среде, больше не надо возить в Норильск на обслуживание. Экономия времени и ресурсов! Кстати, у нас, в отличие от наших коллег, есть даже помещение для сушки боевой одежды. В старом здании приходилось проявлять инженерную смекалку: сваривали крепления для труб и приспосабливали в качестве сушилок, а сейчас используем удобные шкафы. Ещё одно уникальное помещение — мастерская для обслуживания пожарных рукавов. Подобного нет нигде в регионе.

Мы тщательно спланировали, какое здесь должно быть оборудование. Раньше всё приходилось делать вручную — мыть, сушить на самодельных стендах, наматывать полугайки. А теперь все процессы автоматизированы. А ещё новое оборудование эргономичное, позволяет избежать производственных травм. Взгляните: сотрудники сами разработали схему по работе с оборудованием и оформили стенд, — обратил внимание наш экскурсовод.

Побывали мы и в учебном классе. Для сотрудников предусмотрено время на теоретическую подготовку — с девяти утра. После обеда в расписании — отработка нормативов, изучение района выезда, подготовка к учениям. По словам начальника части, это уникальный, инновационный учебный класс для Сибири. Взяв его за образец, недавно такой же открыли в ведомственном вузе МЧС в Железногорске.

Есть на территории нового пожарного депо и диспетчерская. Она ещё не заработала на полную мощность — не хватает сотрудников. Но скоро штат подразделения увеличится на пять единиц. Все документы для этого готовы. В диспетчерской разместили большую карту местности, на которой можно познакомиться с особенностями района выезда ПСЧ № 42.

– В зоне нашей ответственности располагается особо опасный объект — Оганерская больница на 1000 коек, а также жилой сектор, вертолётная площадка и имущественный комплекс аэропорта Валёк, дачные посёлки, базы отдыха. Территория разноплановая, здесь очень интересные условия работы. Но иногда мы выезжаем и за пределы Оганера. Вообще, мы с коллегами из других подразделений помогаем друг другу. Например, недавно, когда все сотрудники были задействованы на пожаре, случившемся в гостинке в Центральном районе, почти одновременно пришло сообщение об обнаружении подозрительного предмета на Набережной Урванцева. Мы выручили норильское подразделение и отработали это сообщение, — рассказал майор внутренней службы Муховиков.

Не останавливаться на достигнутом

Сейчас сотрудники пожарно–спасательной части № 42 благоустраивают прилегающую территорию — возле здания депо расположится учебный городок. Личный состав не только оганерской части, но и всего спасательного отряда НПР будет нарабатывать здесь узкоспециализированные навыки.

– Планируем разместить на площадке как минимум три тренажёра. Наш район выезда граничит с рекой, на которой много судов разного водоизмещения, поэтому в учебном городке нужно смастерить катер с трюмом, иллюминатором и каютами. Будем осваивать навыки тушения пожара на воде. Второй объект — площадка аварийно–спасательных работ при ДТП. На трассе Талнах — Норильск они часто случаются. Рядом располагается гидропорт Валёк с вертолётной площадкой — значит, нужно отрабатывать и алгоритм действий на воздушных судах. Даже я не проходил такую подготовку, рад, что появилась нестандартная задача. Многих уже удалось вовлечь в её решение. Замечаю, что в моей жизни люди появляются не просто так, чувствую их поддержку и сам стараюсь помочь чем могу. Сохраняю некий внутренний баланс — отдать и получить. Думаю, следующий год будет интересным. Что ж, если неинтересно жить, то время проходит зря, — уверен Дмитрий Владимирович.

Я б в пожарные пошёл

После окончания вуза Дмитрий Муховиков получил специальность инженера, начал проходить практику на сельхозпредприятиях Красноярского края. По рекомендации брата в 2006 году решил стать огнеборцем. В 2011 году проходил переподготовку по профилю в Красноярском центре ФПС ГПС. Там поступило предложение попробовать себя на преподавательской стезе.

– Так я надел погоны сотрудника внутренней службы. До 2015 года служил в данном образовательном учреждении. За это время был во многих командировках: получал новую технику, готовил персонал. И сам продолжал учиться. Поступил в третий по счёту вуз, на этот раз — ведомственный. Закончил его в 2020 году. В 2015–м учебный центр расформировали. Я уже собирал документы для перевода в Норильск, но меня направили в Сибирскую пожарно–спасательную академию. Там преподавал на кафедре спецдисциплин до 2019 года. Моя супруга как раз завершила учёбу в академии, и в 2020–м мы отправились в Норильск вместе. Она служит инспектором государственного пожарного надзора. Адаптация была для нас не самой простой: я защищал диплом, был занят подготовкой проекта нового пожарного депо и разработкой плана арктических учений. Было сложно, но интересно! — вспоминает Муховиков.

Сейчас начальник ПСЧ обучается в аспирантуре Красноярского педагогического университета, работает над кандидатской диссертацией, намерен выйти на защиту и получить учёную степень.

– На пенсии буду преподавать. А пока внутри горит огонь любви к выбранной профессии, я ещё послужу! Сейчас чувствую, что нахожусь на своём месте. Хотя преподавательская работа мне удаётся. В этом году во время отпуска читал недельный курс в Корпоративном университете «Норникеля». Как говорят мои ученики, мои лекции стали ещё интереснее, — поделился Дмитрий Владимирович.

Подчинённые равняются на руководителя. Как отметил начальник ПСЧ, подразделение имеет самый высокий показатель по подготовке и повышению квалификации личного состава среди сотрудников пожарно–спасательных отрядов НПР. Например, все начальники караулов имеют высшее образование. Их помощники тоже не отстают: двое уже закончили вуз, ещё один сотрудник в январе защищает магистерскую диссертацию.

– Стремлюсь к тому, чтобы личному составу было куда расти — получать образование, повышать квалификацию. Так, три прапорщика внутренней службы получили высшее образование — и двое уже стали офицерами. Хочу, чтобы в следующем году все начальники караулов поступили в магистратуру. Учебные отпуска у нас не являются проблемой. Содействую во всём. Вакансии в нашей ПСЧ есть, сотрудники уходят на пенсию. К нам стараются перевестись из других подразделений, поступить на службу с гражданки.

Как замечает Дмитрий Владимирович, он приехал служить в разобщённое подразделение. Сотрудники приходили на сутки — отработать и уйти. Сейчас всё изменилось. Даже субботник больше не является унылой повинностью. Личный состав собирается семьями, все помогают друг другу, и работа идёт быстро и легко. После уборки обычно проводят какие–то активности. А ещё есть отличная традиция всем вместе отмечать радостные события в жизни сотрудников. Сейчас готовятся вручить коллеге подарок и поздравить с прибавлением в семействе.

– Все трудности решаем сразу, у нас так принято. Я стараюсь уделить сотрудникам время, разобраться во всём сам. Регулярно провожу психологическое тестирование персонала. Делаю это, чтобы никого не упустить и понимать, где кому помочь, кого куда направить, к кому изменить отношение. Сейчас у нас сложился прекрасный дружный коллектив, который располагается в комфортном новом здании. Одно подтягивает другое — форма и содержание должны соответствовать друг другу! — уверен Дмитрий Муховиков.

С детских лет

– Кандидатов на службу готовим с юности, например в профильном классе «МЧС–резерв». Его выпускникам предлагаем поступать в Сибирскую пожарно–спасательную академию. С оганерским садиком «Веселинка» думаем над созданием профильного дошкольного учреждения. Вместе с заведующей разрабатываем методику. Если всё получится, это будет уникальный для региона опыт, — строит планы начальник ПСЧ № 42.

Подразделение ведёт регулярную профориентационную работу с юными норильчанами. Пожарное депо посещают детсадовцы, школьники и студенты.

– На днях разговаривал с молодым человеком. Он ещё школьником приходил к нам. После службы в армии устроился в «Норникель». А сейчас оценил перемены и решил поступить в наше подразделение. И ещё два человека спешат пополнить ряды наших сотрудников — уже проходят медкомиссию. Надеюсь, всё сложится и наша дружная семья увеличится! — подытожил руководитель.

Успеть вовремя

По словам начальника ПСЧ, с момента постановки в боевой расчёт новых энергонасыщенных образцов пожарной техники и переезда в новое здание пожарного депо прогрессировали показатели оперативного реагирования подразделения.

– На 20% улучшился показатель «время прибытия», то есть сотрудники стали быстрее добираться до места происшествия. Следовательно, сократилось и время свободного развития пожара. Этот показатель оптимизирован на 25%. Отмечают экономию времени подачи первых стволов на 15%, а это значит, что бойцы приступают к тушению возгорания быстрее. Сократилось время локализации, ликвидации и тушения пожара — на 27%, 18% и 32% соответственно. В такой обстановке, когда каждая секунда на счету, запас времени позволит снизить масштаб ущерба и сразу оказать помощь.

Всего за этот период сотрудники ПСЧ № 42 совершили 556 выездов, потушили 40 пожаров, 26 раз приняли участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 86 человек, — подвёл итоги Дмитрий Муховиков.