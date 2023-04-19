Огуречный сезон

На первый фестиваль по ловле корюшки съехались 24 семейно-родовые общины со всего Таймыра: из Дудинки и посёлков Караул, Хантайское Озеро, Потапово, Сындасско, Хатанга, Новорыбное, Усть-Порт и других.

Ефим Фальков — самый младший участник «Таймырской корюшки». Мальчишке 7 лет, он представляет общину «Урулар». Рыбку он не выловил, зато победил в номинации «Молодой рыбак».

Задобрить духов воды и привлечь удачу на сторону рыбаков попросили самого старшего участника фестиваля — Иннокентия Кудрякова. Ему 75 лет, впервые начал ловить корюшку в 1978 году, когда на Енисее началась круглогодичная морская навигация и дизель-электроходы стали пробивать лёд на фарватере.

Первая корюшка! Пётр Кривель из общины «Хар Уйата» открыл конкурсный зачёт, взяв две номинации «Первая рыбка» и «Самая маленькая рыба». Его единственная выловленная корюшка весила 50 граммов.

Номинацию «Кто быстрее забурился» взял Алексей Чунанчар из общины «Натарэму». «Самую большую рыбку» весом 150 граммов выловил Владимир Кондратьев из общины «Ородой». Он же занял третье место в общем зачёте, выловив самую большую, но единственную корюшку. Второе место у Николая Бетту — община «Чалькя таба» - с уловом в два хвоста. Победителем стал Алексей Кучерявый из общины «Улакан кэргэн» с тремя корюшками.

Итог первого фестиваля «Таймырская корюшка»: 24 общины-участницы, больше 60 людей на льду одновременно, -25 0С и мотобур в качестве главного приза. А ещё надежда на то, что фестиваль весенней рыбалки станет традиционным!