Охота к перемене мест

Начало положено

В рамках соглашения за весь период действия программы, с 2011 по 2020 год, за счёт всех источников финансирования планировалось переселить 11 265 семей, или 1126 семей ежегодно. Общая сумма программы составляла 18,5 млрд рублей, из которых 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,3 млрд рублей — из краевого бюджета, 8,6 млрд рублей — средства компании «Норникель».

Однако к 2014 году финансирование соглашения за счёт средств федерального бюджета было уменьшено с 830 млн рублей до 788,5 млн рублей (95 % от уровня финансирования, предусмотренного соглашением), в 2015 году вновь сократилось до 377 млн рублей (45,4% от уровня финансирования по соглашению), а с 2016 года обеспечение соглашения за счёт средств федерального бюджета и вовсе прекратилось. В итоге общий объём не поступивших из федерального бюджета средств на реализацию соглашения на период с 2014 по 2020 годы составил порядка 4,6 млрд рублей, на эти средства можно было бы переселить ещё порядка 3 000 семей.

Таким образом, по соглашению в период с 2010–го по 2020 год новое жилье в благоприятных районах проживания смогли приобрести 8219 семей инвалидов и пенсионеров, проживающих в городах Норильск и Дудинка (Норильск — 6713 семей, Дудинка — 1506 семей) за счёт социальной выплаты в объеме 13 млрд 837 млн рублей. Еще 141 семья (Норильск — 113, Дудинка — 28) должна приобрести жильё на материке до 1 декабря текущего года.

В рамках местных полномочий принята социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, реабилитированных граждан, а также лиц, пострадавших от политических репрессий в возрасте 70 лет и старше. Им предоставляются выплаты до 500 тысяч рублей из средств местного бюджета дополнительно к социальным выплатам для приобретения жилья. Так, с 2011 года доплаты к социальной выплате получили 39 семей, участников программы переселения.

В Норильске в отсутствие жилищного строительства реализация соглашения является пока главным источником поступления жилых помещений в муниципальный жилищный фонд города. Полученные с 2011 года 3689 квартир от участников программы переселения позволили обеспечить жильем семьи, переселяющиеся из аварийного жилья, малоимущие семьи и другие нуждающиеся категории граждан.

Продолжение следует

Новое четырехстороннее соглашение было подписано 20 февраля 2021 — это Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально–экономического развития города Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Им предусмотрено в том числе переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными условиями.

Объём финансирования мероприятий по переселению граждан на период с 2021 по 2024 год составляет 4 500,3 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 711,4 млн руб., средства бюджета края — 468,9 млн руб., средства компании «Норникель» — 3 320 млн руб. из расчёта на 1860 семей.

В 2021 году на реализацию мероприятий должно поступить 943 200 тыс. руб., из которых средства краевого бюджета — 113,2 млн руб., средства «Норникеля» — 830 млн руб. на переселение 390 семей. Далее с 2022 года по 2024 год ежегодно планируется получать по 1 185 714,3 тыс. руб., где средства федерального бюджета — 237 142,9 тыс. руб., краевого — 113,2 млн руб., средства «Норникеля» — 830 млн руб. на переселение ежегодно по 490 семей.

Программа переселения по новому четырехстороннему соглашению пока не принята — идёт согласование. Но по мнению начальника жилищного фонда Норильска Марины Покровской, вряд ли она будет отличаться от предыдущей. Разработчиком программы переселения и главным её ответственным исполнителем является министерство строительства Красноярского края. В полномочия администраций Норильска и Дудинки входит приём документов от граждан, их проверка, формирование учётных дел и направление в указанное министерство, которое будет принимать решение о выдаче свидетельств о предоставлении социальных выплат для приобретения жилья.

Срочные меры

По информации краевого министерства, в программе переселения будут установлены довольно сжатые сроки на проведение заявочной кампании по приёму документов от граждан, ориентировочно с 15 по 31 мая включительно, после чего будет дан месяц на отправку учётных дел.

Это очень жёсткие сроки. В предыдущие годы заявочная кампания начиналась в первые рабочие дни после новогодних праздников и продолжалась до середины июля. Поэтому во избежание коллапса специалисты жилфонда в Норильске с 17 марта начали проверять документы заявителей, их наполнение, консультировать и оказывать помощь в составлении заявлений.

Информация о том, какие необходимы документы, размещена на главной странице сайта муниципального образования город Норильск (norilsk–city.ru) во вкладке «Переселение граждан в районы с благоприятными климатическими условиями», где в правом верхнем углу есть и список граждан, имеющих право на переселение, и перечень требуемых документов, которые необходимо собрать потенциальному участнику программы.

Кроме этого, памятки для соискателей находятся в свободном доступе в фойе управления жилфонда на пр. Ленинском, 40, на постах охраны на первом этаже торгово–развлекательного комплекса «Арена», а также в МФЦ во всех районах. Так что, по мнению Марины Покровской, недостатка в информационном материале нет.

Главные условия

Поскольку программа переселения ещё не утверждена, пока невозможно, как в предыдущие годы, воспользоваться услугами многофункциональных центров на территории. Все это возобновится сразу же, как только будут утверждена программа и административный регламент по приёму документов.

Основополагающие принципы программы выглядят следующим образом. Человек, желающий получить социальную выплату на переселение, должен состоять на учёте в соответствии с федеральным законодательством. Постановка на учёт осуществляется при условии, если гражданин приехал на северные территории до 1 января 1992 года, имеет северный трудовой стаж не менее 15 лет и не владеет жильём на материке. Иные граждане даже с большим трудовым стажем, в том числе на Севере, но приехавшие на территорию позже, не имеют возможности претендовать на получение социальных выплат в рамках соглашения. И предыдущая кампания, и нынешняя программа являются результатом эксклюзивных четырехсторонних соглашений и распространяются исключительно на жителей Норильска и Дудинки.

В тему

Жителям, состоящим на учёте, нужно помнить, что участие в программе переселения носит добровольно заявительный характер. Поэтому, чтобы претендовать на получение социальной выплаты, требуется подать соответствующие заявление и документы.

Марина Покровская обращает внимание, что социальные выплаты гражданам, которые подали заявление и пакет документов, будут ежегодно предоставляться министерством строительства Красноярского края на объём выделенных средств: в первую очередь — инвалидам I, II групп, инвалидам с детства, во вторую очередь — пенсионерам, в третью очередь — безработным гражданам, в четвертую — работающим гражданам, а также строго по дате постановки граждан на учёт в соответствии с федеральным законодательством в указанной категории.

Наиболее интенсивно работа ведется в начале заявочной кампании и в конце её. В середине, по наблюдениям специалистов, наступает некое затишье, когда специалистам жилфонда приходится напоминать норильчанам не затягивать с оформлением и не пытаться делать всё в последний момент во избежание коллапса. Времени сейчас у сотрудников жилфонда хватает на всех, и неискоренимая многолетняя привычка людей занимать очередь едва ли не затемно, в настоящий момент не актуальна — после обеда, к 16.00, в очереди людей уже не остаётся.

Как готовитесь к переезду на материк?

Говорит эксперт

— Если заранее задуматься о предстоящем переезде, то проблем с ним не возникнет. Как говорится, готовь сани летом. Тогда и пенсии хватать будет, и бегать не придётся по инстанциям с кучей бумаг, чтобы включили в программу переселения. Александр Троцкий, 69 лет, бывший норильчанин

– Я прожил в Норильске 45 лет. Четыре месяца назад мы переехали в Красноярск. Это было спонтанное решение. Дело в том, что в Норильске мы с супругой вели активный образ жизни. Оба заядлые туристы: лыжи, байдарки, пешие походы, квадроциклы — в общем, нам здесь было чем заняться и зимой, и летом. Понимание, что пора попрощаться с любимым городом, пришло внезапно, когда в прошлом году вернулись из отпуска. И маршрутов здесь много пройдено, и друзей огромное количество, но Норильск из–за его отдаленности существенно ограничивает свободу перемещения. А хочется, пока ещё есть силы, объездить все бывшие союзные республики. Со здешними ценами на билеты это проблематично. Поэтому решили всё бросить и посвятить следующие лет пять–семь исключительно путешествиям по России и ближнему зарубежью.

Отсюда первый совет тем, кто собрался переехать на материк. Должно быть чёткое понимание: зачем вам это надо и чем планируете заниматься. Особенно это касается пенсионеров. Надо заранее придумать для себя активное и полезное занятие, а то от безделья можно впасть в глубочайшую меланхолию, наблюдал подобное у некоторых своих друзей, уехавших с Севера. Вот мы сразу после переезда начали воплощать в жизнь задуманное и готовиться к грядущим путешествиям. Первым делом купили внедорожник, ведь посещать другие регионы и страны мы планируем на личном автотранспорте. Кроме того, я отправил супругу получать водительские права — для таких вояжей мне нужен второй пилот.

Куда переезжать, вопрос не стоял. В Красноярске у нас уже была двухкомнатная квартира, да и там много знакомых, в том числе из бывших норильчан. И это важная деталь: лучше ехать туда, где есть друзья–приятели. О жилье, разумеется, надо заранее побеспокоиться.

Уезжать надо налегке и не откладывая решение в долгий ящик. Главная проблема норильчан, собирающихся покинуть Заполярье, — это вещи и кое–какая недвижимость. Вот у меня в Норильске остались две дачи, гараж, квадроцикл и лодки. Я не стал ждать, когда их купят, приеду этим летом сюда в гости и займусь продажей. А если не продам, что–то в Красноярск отправлю, а те же дачи оставлю, пока не найдутся покупатели. Избавляйтесь от всего по максимуму. Возьмите только самое ценное, всё остальное можно легко купить на материке. Это, может, даже дешевле обойдётся, чем везти с собой старое барахло. Вот я уложился в 65 тысяч рублей, которые мне полагались как бывшему работнику «Норникеля» на отправку груза при переезде. Брал трёхкубовый контейнер, отправил в основном туристическое снаряжение. И конечно, не смог расстаться со своей огромной библиотекой. Хотя мог бы и без её большей части обойтись, уж слишком много места занимает.

Что касается жизни на материке — северная пенсия, сравнима со средней зарплатой в Красноярске, так что работу можно не искать, денег вполне хватает. Чтобы вообще не переживать о финансах, можно заранее, позаботиться о подушке безопасности. Я говорю о программе социальных накоплений. Есть такие и в «Норникеле», и государственные. Ты каждый месяц отчисляешь 7% от зарплаты в специальный накопительный фонд, а когда выходишь на пенсию, тебе эти деньги возвращают с набежавшими процентами. Можно разделить эти средства на всё время дожития, но по мне лучше получать их каждый месяц в течение пяти лет. У меня получилась весьма внушительная сумма, которая значительно больше текущей пенсии. Так что очень советую — отличное подспорье, особенно если вы собираетесь путешествовать. Мы этим летом поедем на Байкал, да ещё и большой компанией, уже группу из четырёх машин собрали, все — бывшие норильчане.

В общем, если заранее задуматься о предстоящем переезде, то проблем с ним не возникнет. Как говорится, готовь сани летом.

Подумаем вместе

Людмила Карманова, дизайнер «Заполярной Правды»:

– Каждый норильчанин знает, что рано или поздно придёт время переезжать из любимого города. Старикам некомфортно жить на Крайнем Севере. Это я вижу по своей 75–летней маме. Она передвигается на костылях, так что зимой на улицу почти не выходит — то ветер сильный, то скользко, то снега намело. На материке сидела бы на лавочке и воздухом дышала, а тут — всё время в квартире, напротив телевизора.

В общем, ехать надо. И главное, на мой взгляд, это позаботиться о жилье. Купить его надо заранее, тем более что и на комбинате есть программы, которые в этом помогают, и наша городская программа тоже работает, с её помощью многие мои знакомые переехали. Нужно только запастись терпением, собрать пакет документов и подкопить деньжат, чтоб было на что переезжать.

У меня вот другая проблема — не знаю, ехать или нет. Здесь всё прекрасно — и друзья, и работа, и распорядок жизни привычный. На материке тоже всё готово. И не понятно, что и когда станет точкой отрыва. Знаю и успешные, и неудачные истории про норильчан, которые решились уехать. Часто обсуждаем эту тему в семье, но пока сидим в Норильске, а на материк — только в отпуск. Как шутит наш сосед по площадке: «Люди с Севера ездят в квартиру в Подмосковье как на летнюю дачу». Как по мне, так это классно, когда едешь в свою квартиру, где сам себе хозяин и живёшь, сколько хочешь. Да и с появлением квартиры на материке жить в Норильске стало спокойнее — смотреть в будущее можно без тревоги. Всегда можно собрать чемодан и уехать навсегда.

Сергей Романовский, дайвер, металлург:

– Как и любой коренной норильчанин, я планирую рано или поздно уехать из Норильска. К переезду начал готовиться заранее, наверное, лет 15 назад. Купил квартиру в ипотеку в Санкт– Петербурге. Знал, что сын школу закончит и поедет туда учиться, и будет у него собственное жильё в северной столице. Но два года назад решил кардинально поменять планы. Просто представил: ну выйду я на пенсию, месяц погуляю по Питеру, отдохну полгода–год, а дальше? К тому же я дайвинг очень люблю, а удовольствие это дорогое. Пока работаю, могу себе позволить два раза в год за границу ездить и бросать любимое занятие не хочу. Вот и загорелся идеей уехать жить в Дахаб — это город в Египте — и открыть там дайв–центр. В Египте есть такая вещь, как резидентская виза (как раз для пенсионеров), которая позволяет на законных основаниях жить там годами, практически не выезжая. Всё, что для этого нужно, — правильно оформленное собственное жильё. В общем, сейчас коплю на квартиру или домик в Дахабе, а когда придёт время, продам квартиру в Питере и вложусь в бизнес. Если дело не пойдёт, всегда обратно вернуться можно, имущество там. Осталось только конца пандемии дождаться, чтобы более детально всю эту историю проработать.

Ланда Гагиева, кассир в «ПроСервис Таймыр»:

Мы с супругом ещё не планируем переезжать. Конечно, как и все, мы понимаем, что на пенсии, скорее всего, уедем из Норильска. Но пока не определились с местом. У нас есть квартира во Владикавказе, мы приобрели её в ипотеку. Там ничего нет, кроме голых стен, так как она в новостройке. На данный момент мы заняты её обустройством и ремонтом. А будем ли мы жить там или выберем другой город — покажет время.

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Егор Тулновский, корреспондент:

Сам я пока уезжать из Норильска не планирую, хотя есть и квартира в Красноярске, а если трёшку в Норильске продать, можно обзавестись ещё одним жильём в другом городе. Но опыт разъездов и переездов у меня немалый благодаря родителям. Они, как истинные норильчане, всю жизнь мечтали построить свой дом на материке и переселиться из мрачного Заполярья в «родовое гнездо». Шесть долгих лет они строили с нуля будущую резиденцию, и когда мне исполнилось лет 12, родители осуществили задуманное. Мы переехали в Белоруссию, город Гомель. Вот тут–то и выяснилось главное — размер имеет значение, особенно когда приходят счета за отопление (газом) в зимний период. Сумма выходила в три отцовских зарплаты. Помню, первую зиму мы спали всей семьёй на кухне — экономили деньги. Потом на зиму консервировали верхний этаж. Так что мой совет: прежде, чем строить огромную усадьбу, убедитесь, что с местной зарплатой или пенсией вы потянете коммуналку. И не забывайте, что свой дом, даже небольшой, — это ежедневный труд, особенно если к нему прилагается земельный участок. Помните о выгребной яме вместо канализации; необходимости таскать воду вёдрами после каждого приёма душа; периодическом вызове ассенизаторов (недешёвое удовольствие); войне с влагой и жуками–короедами, если внутренняя обшивка дома деревянная; о неизбежной усадке дома — бетон и шпатель всегда должны быть наготове. Траву и сорняки нужно косить, собирать и сжигать или готовить компост и раскидывать по участку, да и сад с огородом требуют немало внимания — от прополки до рыхления. Вы когда–нибудь воевали с колонией красных муравьёв или осиным ульем? А мы воевали, всем семейством. Если пустить всё на самотёк, то через пару лет дом просто придёт в негодность.