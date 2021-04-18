Охота на снегоходы

Вместе с главой Таймыра Евгением Вершининым в праздничных мероприятиях приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, депутат Законодательного собрания Красноярского края Валерий Вэнго, руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Владимир Званцев.

К сожалению, значительная часть гостей не смогла прибыть в Тухард из–за нелётной погоды. Но самые отважные направились туда на вездеходах ТРЭКОЛ по зимнику. Как всегда, техникой помогли таймырские спасатели, в компании которых можно было чувствовать себя спокойно. Кстати, и в самом Тухарде погода менялась несколько раз в течение дня.

Впрочем, тундровиков это мало беспокоило — привыкшие к испытаниям, выросшие в суровых условиях Севера ненцы собираются каждый год не только на праздник. Эти несколько дней в году используются для того, чтобы запастись продуктами, медикаментами, топливом и запчастями для снегоходов. А заодно решить свои дела в администрации, оформить документы, пройти плановый медосмотр.

В этот день весь посёлок пестрит яркими красками праздничных малиц, разноцветных головных платков, которые, кстати, иногда надевают как шарф и мужчины. Это, пожалуй, единственный элемент национальной одежды, заимствованный аборигенами у пришлых жителей Севера.

Конкурс национальной одежды — неотъемлемый атрибут любого Дня оленевода в любом посёлке. Наряду с традиционными праздничными состязаниями: гонками на оленьих упряжках, прыжками через нарты, метанием маута. Также зрители и жюри оценивают мастерство местных умелиц в вышивке, украшении малиц и головных уборов. Это настоящее дефиле с демонстрацией мужских, женских, детских национальных костюмов, которые поражают своей красотой и неповторимостью. И конкуренция здесь серьёзная. Мужчины с гордостью выходят на подиум, чтобы похвастаться одеждой, сшитой им жёнами.

Почти в шутку превратились спортивные соревнования по метанию маута и прыжкам через нарты. Набросить маут — верёвку, которой отлавливают из стада оленей, — могут мимоходом и на тебя, если зазеваешься. Молодёжь на празднике так развлекается между собой. Так же упражняются и в перепрыгивании нарт, часто, не снимая малиц и не особо придерживаясь установленных для этого вида северного многоборья правил. Более серьёзно относятся разве что к национальной борьбе — тут, видимо, срабатывает чувство мужского соперничества. Особенно когда вокруг импровизированного борцовского ковра из снега за участниками наблюдают несколько десятков женских глаз.

Ажиотаж каждый год вызывают гонки на оленьих упряжках. Это настоящий апофеоз праздника: ради гонок, считают многие, всё это когда–то и начиналось. Сегодня победа в гонках на упряжках это не только первенство среди равных. Теперь это возможность получить за победу солидный приз от серьёзных спонсоров. Заезды проводятся среди мужчин, женщин и молодёжи — последнюю категорию в Тухарде в этом году ввели впервые. На кону — новенькие современные снегоходы, лодочные моторы и ещё целый перечень нужных в хозяйстве вещей.

Перед началом оленьих гонок глава Таймыра Евгений Вершинин по традиции вручил заслуженные награды лучшим оленеводам тухардской тундры. Почётной грамотой главы муниципального района отмечен Евгений Силкин, благодарности главы удостоились Пётр Береговой, Юрий Силкин, Аркадий Каярин и Гильда Лырмина.

— Мы все очень ждали этого события. И я уверен: получим сегодня массу незабываемых впечатлений и эмоций. Те, кто проявит чудеса скорости, получат призы, отметил Евгений Вершинин и пожелал всем победы.

В гонках на оленьих упряжках приняли участие 30 мужчин и 16 женщин, а молодёжную категорию до 30 лет представляли 26 таймырцев.

У мужчин первым трассу в 12 км преодолел Александр Ямкин, который и стал счастливым обладателем главного приза — снегохода. Второе место, а в придачу к нему и лодочный мотор, завоевал Григорий Яптунэ. На третьем месте — Тимур Марик, он тоже получил в качестве приза лодочный мотор.

Среди женщин самые быстрые олени оказались у Генриеты Тэседо. Вторыми к финишу пришли олени Оксаны Яроцкой, третьей финишировала упряжка Гильды Лырминой. Девушки тоже получили призы за свои достижения.

У молодых лидировал Николай Ямкин, на втором месте — Илларион Найвоседо, и на третьем — Пётр Найвоседо.

Снегоходы, которые получили в подарок победители гонок, приобретены за счёт средств бюджета Таймырского муниципального района, а призы за второе и третье места куплены компанией «Норникель» в рамках спонсорской помощи. К когорте спонсоров в этот раз присоединились и нефтяники — компания «Роснефть» наградила участников своими подарками. Финансовую помощь в приобретении бензогенераторов, бензопил, наборов инструментов, швейных машинок и многого другого оказали «Таймырнефтегаз» и «РН–Ванкор».

Определить победителя в таких состязаниях — дело весьма непростое. В хаосе упряжек на старте трудно удержать понукаемого хореем оленя в нужном направлении. Многие даже до середины дистанции не доходят, потому что животные сбиваются с пути, наскакивают на чужие нарты, а то и вообще отказываются двигаться с места. Но в последнее время смекалистые ненцы стали подгонять свои упряжки тарахтеньем снегоходов. Машину гонят позади оленя, и тому ничего не остается делать, как мчаться вперёд. И это уже стало похоже на гонки на снегоходах.

Собственно, по этой причине в Тухарде поднялся шум после женских заездов: нечестно, посчитали местные жители, использовать такой технологичный приём в борьбе за главный приз. Собирались даже отнять у всех обладателей снегоходов ключи, пока соревнования не закончатся. Но, поглядев на количество техники, отказались от этой затеи. Спор разрешили мирно, путём переговоров.

Берег Большой Хеты, где традиционно проходит День оленевода, был усеян нарядными чумами, в них гостям предлагали северные угощения, здесь же развернулась ярмарка. 17 апреля День оленевода отметят в посёлках Носок, Новорыбная и Сындасско. Завершится череда апрельских праздников в посёлке Попигай 24 апреля.