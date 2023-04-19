Охрана труда глазами детей

Дети от трёх до 18 лет могут нарисовать людей разных профессий в спецодежде и других средствах индивидуальной защиты, а также изображать соблюдение безопасности труда в любой отрасли.

Рисунки должны быть выполнены в форматах А3 или А4 в любой технике. К участию в конкурсе не допускаются работы, созданные с использованием компьютерных программ. На рисунок нужно прикрепить этикетку (в правом верхнем углу) размером 5х5 см, на которой указывается название работы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и возраст участника конкурса.

Конкурсные заявки принимаются в агентстве труда и занятости населения Красноярского края до 1 августа нарочно или почтовым отправлением по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110, стр. 2 или по электронному адресу: bezrukova@azn24.ru (сканированные работы).

Итоги подведут осенью. Победителей и призёров отметят дипломами и ценными призами. Все участники конкурса получат благодарственные письма агентства труда и занятости населения Красноярского края. Лучшие рисунки направят на международный конкурс.