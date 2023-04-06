Окно возможностей

Около 40 компаний-производителей представили на выставке лучшие образцы своей продукции в расчёте на заключение контрактов с предприятиями «Норникеля».

Двухдневная экспозиция, традиционно разместившаяся в Городском центре культуры, привлекла множество заинтересованных зрителей — представителей самых разных предприятий ЗФ. Главные инженеры ТОФ, НМЗ, МЗ, руководители и технические специалисты Научно-технического департамента ЗФ, ООО «Норильскникельремонт», «Медвежий ручей» и других предприятий оценивали продукцию, представленную российскими производителями. В этом смысле 21-я выставка стала революционной — никогда прежде здесь не было такого числа отечественных компаний. И, по оценке специалистов, их продукция вполне конкурентоспособна.

Владислав Любезных, заместитель директора ЗФ - главный инженер, отметил, что в условиях импортозамещения такой технологический форум крайне важен:

— Необходимо расширять сотрудничество между промышленными предприятиями внутри России и с представителями дружественных стран. Сегодня «Норникель» реализует масштабную инвестпрограмму, модернизирует технологические цепочки, ведёт такие крупные проекты, как строительство третьего пускового комплекса ТОФ, программа утилизации диоксида серы на НМЗ («Серная программа»). Они направлены как на повышение эффективности производства, так и на улучшение экологии региона. И используемое оборудование, прежде закупаемое у западных партнёров, важно заместить российской техникой. Сейчас удобный для этого момент. Могу сказать, что во всех компаниях - участниках нынешней выставки мы заинтересованы. Очень любопытна представленная самоходная техника, в том числе выпускаемая нашим давним партнёром — «Четра»; различные виды трубопроводного оборудования, СИЗы, много интересных примеров электрооборудования и так далее.

Владислав Любезных отметил, что с рядом производителей «Норникель» работает много лет, но они продолжают участие в выставке, предлагая новинки. Кроме того, в этот раз значительно обновился состав участников: появились новые производители трубопроводного оборудования, электрики; компании, работающие в области автоматизации и других отраслях. По его мнению, это говорит о расширении российского промышленного рынка. Не менее важно, что все производители заинтересованы в контрактах с таким крупным предприятием, как «Норникель», традиционно делающим крупные вложения в технику и оборудование, СИЗы и другую продукцию, необходимую для работы.

— Мы всегда выбирали лучшую технику, и сегодня готовы подобрать ей адекватную замену от российских производителей. Если обнаружатся какие-либо недоработки или нас что-то в ней не будет устраивать, производители берут на себя обязательство устранить недостатки. Это нормальный рабочий процесс, который мы проговариваем со всеми партнёрами, — пояснил Владислав Любезных.

В свою очередь Андрей Иванов, главный энергетик ЗФ - директор департамента главного энергетика, добавил, что ждёт от участников выставки новых идей и технических решений, а также способности обеспечить объёмы продукции, требующиеся компании.

Представители приехавших на технологический форум фирм были готовы ответить на все вопросы гостей выставки, подробно рассказать о каждом представленном продукте. Ряд изготовителей уже знаком местным специалистам по прошлым контрактам, у новичков задача была сложнее — им ещё предстоит завоевать доверие потенциальных покупателей.

Виктор Долотов, заместитель главного конструктора дробильно-размольного оборудования АО «Тяжмаш», говорит, что их компания как раз дебютант выставки. Но прежде свою продукцию они три года подряд презентовали в Мончегорске и уже заключали контракты с компанией:

— В Норильске мы представляем мельницы, дробилки, конвейеры, вентиляторы и другое. Мы гордимся тем, что можем предложить как запчасти, так и полностью укомплектованное оборудование отечественного производства. Наша продукция конкурентна той, что уже есть в «Норникеле».

А Сергей Морозов, представитель компании «Карьерные машины» (Красноярск), не скрывает — крупных международных лидеров они не заменят, но способны предложить адекватную по цене, обслуживанию и производительности технику:

— Мы второй год подряд приезжаем на эту выставку и уже имеем опыт успешной работы с предприятиями группы «Норникель». Поставляем самую разную технику — от мини-погрузчиков до карьерных самосвалов. Также предлагаем подземную технику и способны закрыть практически всю потребность ЗФ компании в ней. Мы также являемся дилерами завода «Четра», выпускающего бульдозеры и трубоукладчики. «Четра», кстати, также расширяет линейку до выпуска подземной техники и экскаваторов, которая будет разрабатываться вместе с коллегами из ЮАР. Я не буду кривить душой: если можете купить Caterpillar, берите его, это классная техника. Если не позволяет бюджет или смущают проблемы дальнейшего обслуживания, приходите к нам, мы способны предложить достойную альтернативу, ещё и на интересных условиях приобретения и сопровождения.

Как обычно, на выставке представлены не только образцы крупной техники, но и вентиляционное оборудование, беспилотные аппараты, СИЗы и многое другое. Как рассказал Дмитрий Садовский, руководитель направления отдела продаж «Металлургия» компании «Энергоконтракт», этот российский производитель одежды из термостойких материалов имеет собственное производство в Подмосковье и Москве. Специализируется на защите работников от термических рисков, но новинкой нынешней выставки стала одежда для металлургов и сварщиков, обувь, СИЗы, а главное — кислотостойкий костюм:

— Мы видим интерес к нашей продукции. Она ни в чём не уступает зарубежным аналогам, а местами даже превосходит их. Пример — боевая спецодежда пожарного. Надеемся, гости выставки оценят её качество по достоинству.

Директор специализированной выставки «Металлургия. Горное дело. Автоматизация. Оборудование и новые технологии» Ольга Стадник считает, что мероприятие определённо удалось — число участников по сравнению с прошлым годом значительно возросло, «закрыты» сферы, которых не хватало в 2022-м, — автоматизация, электроника:

— Сегодня «Норникель» готов рассматривать самые разные предложения, это время уникальных возможностей для российских компаний и большой толчок для научно-исследовательских производств, конструкторов. Думаю, все наши участники понимают, что нужно серьёзно подходить к вопросу. География участников выставки обширна — по сути, представлена вся страна: Санкт-Петербург, Москва, Самара, Чебоксары, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк и другие города. Из почти 40 представленных компаний десять выступили в роли «вольных слушателей», поскольку разместиться в ГЦК не смогли. И всё же они сочли нужным обозначить своё присутствие. В дальнейшем мы постараемся найти новую площадку — для более широкой экспозиции. Дополню, что часть продукции было сложно доставить в Норильск, её мы демонстрируем с помощью видеопрезентаций. Приятно, что порядка 25 участников выставки — новички. Они привезли новые композитные материалы, энергетическое оборудование, автоматику и другое. Оценивая образцы, скажу, что импортозамещение работает: в нашей стране есть не менее интересные, чем западные, компании, и мы настроены переориентироваться на них. Уверена, что нынешние участники выставки найдут партнёров для заключения контрактов. Опираясь на свой опыт, скажу, что практически все приходят здесь к выгодному взаимодействию.

Она также рассказала, что к сотрудничеству с «Норникелем» готов и ряд китайских компаний. Они не успели подать заявки на участие в нынешней выставке, но аналогичное мероприятие пройдёт на Кольском полуострове в мае. Кроме того, уже намечены планы на будущий года

Для достижения максимального эффекта от проведения выставки её организаторы проводят выездные круглые столы и презентации на предприятиях ЗФ. В течение двух дней работы запланировано порядка шести таких встреч.