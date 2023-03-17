Около 200 обращений от участников СВО поступило в адрес Уполномоченного по правам человека Красноярского края

В работу поступило около 2125 обращений от 6700 человек, заметно возросло число устных и коллективных жалоб. По 8% обращений право восстановлено, в 51% случаев оказано содействие, в 14% нарушений прав не зафиксировано. Тематика обращений не меняется: нарушение прав детей, работа силовых структур, преимущественно военных ведомств, судебной системы, нарушение жилищных прав, пенсионное и социальное обеспечение.

Как отметил Марк Денисов, в адрес омбудсмена поступило порядка 200 обращений от участников СВО и их семей: предоставление льгот и помощь в решении бытовых вопросов семьям мобилизованных, восстановление документов бойцов, помощь в поиске пропавших без вести и обмен пленных. По мнению омбудсмена, необходимо охватить вниманием семьи бойцов и родственников погибших, не ограничиваясь формальными выплатами. В частности, среди предложений прозвучало создание расширенного единого краевого реестра участников боевых действий.

Среди злободневных тем Марк Денисов указал и непомерные цены для селян на оплату дров, сокращение филиалов учебных заведений в муниципалитетах.

Спикер Алексей Додатко поблагодарил уполномоченного за системную работу и включённость в судьбу каждого обратившегося за помощью. Депутаты также согласовали кандидатуру Марка Денисова на новый срок на его посту.