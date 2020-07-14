Около 25 кубометров топливно-водяной жидкости собрано на месте аварии в посёлке Тухард

Оперативную информацию представил начальник первого-второго отдела – начальник штаба ГОЧС "Норильсктрансгаз" Евгений Борец. По его словам, утечка топлива составила 44 тонны. На месте аварии в числе других работают спасатели Мурманского спасательного отряда, которые были задействованы в ликвидации последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. На место происшествия вертолётом доставлено дополнительное оборудование.

«Установлено восемь линий боновых заграждений, разлив локализован. Вечером в день разлива для закачки топливно-водяной смеси были развернуты 50-кубовые ёмкости. На данный момент собрано порядка 25 кубометров. Береговая зона малого озера с двух сторон обработана сорбентами, сбор смеси продолжается. По плану ликвидации разлива нефтепродуктов рекультивация земельного участка должна занять до 30 дней», - отметил Евгений Борец.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Таймырского муниципального района рекомендовала "Норильсктрансгазу" продолжить проведение работ по ликвидации ЧС по утверждённому плану, предоставляя в ЕДДС информацию о ходе выполнения работ. А также при необходимости помогать доставлять сотрудников Росприроднадзора, Росрыболовства в посёлок Тухард для мониторинга воздействия разлива на окружающую среду в зоне чрезвычайной ситуации. Оперативная группа комиссии должна продолжить ежедневный мониторинг, прогнозировать обстановку в зоне разлива и уточнять параметры ЧС с помощью беспилотного летательного аппарата ZALA 421-22.

Напомним, 12 июля на территории вахтового посёлка Тухард "Норильсктрансгаз" в ходе перекачки авиационного топлива из баржи № БРН-801 (608 тонн) на склад ГСМ общества обнаружен прорыв трубопровода. Произошла протечка авиационного керосина на землю. Перекачку топлива прекратили, перекрыли запорную арматуру резервуара РВС-2000 № 31.

По уточнённой информации на 17 часов 13 июля, утечка топлива составила 44 тонны. Аварийные бригады "Норильсктрансгаз" локализовали разлив топлива.

В 22.30, по информации заместителя главы Таймыра по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергея Шаронова, разлив нефтепродуктов вышел за территорию производственного объекта "Норильстрансгаз". Существует угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты на территории посёлка Тухард. На территории введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.