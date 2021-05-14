Около 43 миллионов рублей выплатил муниципалитет собственникам аварийных квартир

Одна из задач мероприятий программы — обеспечение соблюдения прав граждан, проживающих в домах, признанных аварийными или непригодными для проживания. В соответствии с этим муниципалитет выплатил собственникам 42,8 млн рублей за 92 изымаемых жилых помещения, включая 13 с выплатой разницы в стоимости помещений — в случаях, когда собственники согласились на предоставление иных жилых помещений взамен изымаемых.

Помимо этого, за проведённый ремонт жилья служебного или социального найма было возмещено 16,6 млн рублей нанимателям 86 квартир.

Ещё одно мероприятие муниципальной программы — обеспечение жильём молодых семей. В 2020 году на эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 9,9 млн рублей, 9,8 из которых пошли в дело: 14 молодых семей Норильска, 49 человек, улучшили свои жилищные условия.

Обсудив итоги реализации программы, члены депутатской комиссии по городскому хозяйству признали их удовлетворительными. Такая же оценка дана результатам исполнения программы «Развитие туризма». Помимо этого, парламентарии обсудили итоги реализации программы «Защита населения и территории от ЧС» и приняли их к сведению.