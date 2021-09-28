Около 70 наград вручили норильчанам, принимающим активное участие в общественной жизни города

Они поблагодарили собравшихся за участие в подготовке и проведении первого регионального форума «Молодёжь Севера», который прошёл в Норильске весной этого года, а также за помощь в проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Красноярского края в сентябре.

«Организационная работа по подготовке любого мероприятия, как правило, остаётся за кадром. Но это именно тот труд, который наиболее ценен и важен. Ведь именно помощь и поддержка общественников и волонтёров являются залогом проведения общегородских мероприятий на самом высоком уровне. Сегодня я от лица руководства города и региона благодарю вас за выполнение задачи на пять с плюсом», - отметил Александр Пестряков.

«Очень приятно говорить «спасибо» людям, благодаря которым не только партия «Единая Россия», а весь Норильск одержал убедительную победу на прошедших выборах. В основе такого итога - ваш упорный труд и ваша активная позиция. С вами всегда легко было работать, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и в организации важных для Норильска и норильчан мероприятий», - добавил Роман Сербин.

Благодарности председателя Законодательного собрания Красноярского края за содействие в организации и проведении форума «Молодёжь Севера» и поддержку молодёжных инициатив удостоены пятеро норильчан.

Четырём активистам вручили благодарственные письма Норильского городского Совета депутатов за активное участие в общественной жизни города, в подготовке и проведении выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Красноярского края. Трое молодых норильчан за организацию и проведение форума «Молодёжь Севера» получили благодарственные письма регионального Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития.

Ещё 56 горожанам Александр Пестряков вручил благодарственные письма Красноярского регионального отделения «Единой России» за активную гражданскую позицию и эффективную общественную деятельность во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Красноярского края.