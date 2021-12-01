Около шести лет проведёт в колонии житель Норильска за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере

В 2013 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, в 2015-м – за незаконное хранение наркотиков.

25-летнего мужчину сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России задержали в районе аэропорта Валек, когда в условленном месте он забрал свёрток с синтетическим наркотиком. Масса запрещённого вещества составила 315,5 грамма. Получив оптовую партию, подозреваемый должен был расфасовать порошок на отдельные дозы и сбывать на территории Норильска.

В отношении фигуранта Таймырским ЛО МВД России было возбуждено уголовное дело. По результатам предварительного расследования ему предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Собранные транспортными полицейскими доказательства суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.