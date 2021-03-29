Около шести миллионов россиян уже привились от COVID-19

Президент России Владимир Путин уверен, что при сохранении нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет может сформироваться к концу лета, что позволит перейти к снятию ограничительных мер. Сегодня в России активно используют все три отечественные вакцины, и все они безопасны. По словам президента, «прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют».

Напомним, что в России зарегистрированы три вакцины. «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» - разработана национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 и «Ковивак» разработаны Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.