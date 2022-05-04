МАУ ИЦ «Норильские новости»

Около шести тысяч школьников страны написали сегодня итоговое сочинение

Около шести тысяч школьников страны написали сегодня итоговое сочинение

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Около шести тысяч школьников страны написали сегодня итоговое сочинение

Сочинение прошло на всей территории страны, кроме Пензенской области, сообщают в Рособрнадзоре.

Около шести тысяч школьников страны написали сегодня итоговое сочинение

Для 11-классников успешное написание итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Учащиеся с ограничениями по здоровью вправе писать изложение. Большинство выпускников уже сдали итоговое сочинение и изложение в основной срок 1 декабря и в дополнительный - 2 февраля. Сегодня сочинение напишут те выпускники, кто получил «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам.

Фото из открытых источников
4 мая в 16:48 470
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