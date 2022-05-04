Около шести тысяч школьников страны написали сегодня итоговое сочинение

Для 11-классников успешное написание итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Учащиеся с ограничениями по здоровью вправе писать изложение. Большинство выпускников уже сдали итоговое сочинение и изложение в основной срок 1 декабря и в дополнительный - 2 февраля. Сегодня сочинение напишут те выпускники, кто получил «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам.