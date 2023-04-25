Олегу Шалдаеву вручили государственную награду Российской Федерации – медаль «За отвагу»

С июля по сентябрь прошлого года Олег Шалдаев служил по контракту, принимал участие в специальной военной операции в должности командира отделения, медика «красной зоны» батальона «Барс-20» штурмового отряда «Гром». Олег Шалдаев – участник пяти боевых операций, на его счету десятки спасённых жизней.

После возвращения из зоны боевых действий осенью прошлого года он проводил в Норильске занятия по тактической медицине для добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО. В ходе лекций и практических тренировок рассматривались алгоритмы оказания первой помощи, обеспечение собственной безопасности в обстановке боевых действий, порядок формирования индивидуальной аптечки первой помощи и многое другое. Сейчас подобные занятия Олег Шалдаев проводит и для учащихся образовательных учреждений Норильска.