Оленеводам, охотникам и рыбакам увеличат размер социальной помощи

Так, в комитете считают, что ежемесячные субсидии необходимо сделать социальными выплатами, чтобы отменить НДФЛ в размере 13% и эти деньги направить промысловым работникам. Предполагается, что индексация произойдёт с 2025 года.

Также будет изучен вопрос о выплатах за добычу волка, который угрожает семье оленевода или стаду в Эвенкии и на Таймыре. Раньше выплаты составляли 15 тысяч руб., однако в Эвенкии сумму подняли до 35 тысяч, что вызывает у депутатов соответствующие вопросы: с чем это связано?

«В результате проверок Счётной палаты составлены три акта по нашей просьбе. Мы увидели, что один человек в прошлом году сдал волков на 1,7 млн руб. Но так не может быть при том, что стадо оленей продолжает сокращаться. Нам предстоит выяснить, насколько эффективно мы расходуем краевые средства, почему такие разные подходы к территориям», - сказала Людмила Магомедова.

Кроме того, сейчас в комитете изучается вопрос о том, чтобы на законодательном уровне обязать предпринимателей, руководящих предприятиями по добыче и переработке оленя на Таймыре, выплачивать не менее 30% из получаемых субсидий на зарплаты.