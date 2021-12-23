Оленеводов поддержат законодательно

Законопроект о внесении изменений в закон края «О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае» рассмотрен на заседании комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания региона. Как рассказал Владимир Званцев, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов, проект закона разработан для предоставления отсрочки вступления в силу условия об обязательном бирковании поголовья домашних северных оленей до 1 января 2023 года. Дело в том, что для получения субсидии на развитие северного оленеводства, необходимо провести учёт и чипирование животных. Но планируемый уже третий год учёт поголовья в текущем году снова не проведен в связи с несостоявшимися торгами на проведение работ. По этой причине вступление в силу условия об обязательном бирковании поголовья предлагается отложить. Иначе это условие лишит оленеводов из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, права на получение мер государственной поддержки.

Комитет детально обсудил эту проблему. Вице-спикер Дмитрий Свиридов, депутаты Людмила Магомедова, Валерий Вэнго, Сергей Сизоненко, Андрей Гаюльский, Валерий Фарукшин считают, что условие об обязательном бирковании необходимо исключить при предоставлении мер господдержки. Во-первых, у агентства нет ни финансовых, ни людских ресурсов для проведения специализированного учёта. Во-вторых, существующие компенсационные выплаты КМНС несопоставимы с уровнем господдержки работников животноводства других территорий края. Для устранения проблем надо в ближайшее время разработать соответствующий законопроект.

Учитывая сложившуюся ситуацию, комитет принял решение вынести законопроект «О внесении изменений в закон края «О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае» на рассмотрение сессии Законодательного собрания в двух чтениях. При этом будет создана рабочая группа, которая совместно с правительством края займётся разрешением вопроса об увеличении компенсационных выплат.