Оленеводы и рыбаки Таймыра могут бесплатно получить средства связи

Раз в пять лет вышеуказанным категориям населения предоставляется возможность получить одно средство связи (радиостанцию, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источник питания и оборудование для обеспечения радиосвязи (тюнер, передатчик, антенно-мачтовое устройство, измерительный прибор, запасные части и расходные материалы или их бесплатную экспертизу и регистрацию).

Чтобы воспользоваться такой услугой необходимо до 30 апреля представить пакет документов, а также заявление в управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 35, кабинет № 201. Телефон для справок: 8 (39191) 2-85-85. Жителям посёлков Таймыра по данному вопросу следует обращаться в территориальные отделы администраций поселений муниципального района.

«Данная мера поддержки очень востребована и необходима тем, кто проживает и работает в тундровых условиях. Она способствует сохранению безопасности. Люди поддерживают связь друг с другом, решают производственные вопросы, например, оповещают о приближении стада диких оленей или о нахождении хищников поблизости. Также регулярно наши специалисты выходят на связь с оленеводами и промысловиками с помощью радиостанций», — отметила начальник управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района Елена Сотникова.