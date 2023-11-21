Оленеводы Таймыра могут получить грантовую поддержку на развитие своего дела

Оленеводческие хозяйства - сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, семейные (родовые) общины, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является разведение домашних северных оленей – получат господдержку в виде грантов.

Размер гранта будет зависеть от поголовья домашних северных оленей. Эти средства можно направить на укрепление материально-технической базы: покупку беспилотников, необходимых для поиска стада, кожи юфть для упряжи, брезента, комбикорма и минеральной подкормки для оленей и др.

«Оленеводство – важнейшая отрасль традиционного хозяйствования для северных народов Красноярского края. В госпрограмме «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМН» на трёхлетний период на развитие оленеводства предусмотрены средства в сумме более 800 млн рублей. В этом году мы проиндексировали субсидии на содержание поголовья оленей, теперь организовали новую номинацию в грантовом конкурсе», - прокомментировал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края Антон Нарчуганов.

Подробнее об условиях участия в грантовом конкурсе можно узнать по ссылке.