Ольга Загитова: «Все вопросы, которые были заданы на сегодняшней встрече, нами зафиксированы»

Стоит отметить, что это первый, своего рода ознакомительный, визит бизнес-омбудсмена в Норильск. Основная цель – выявить системные проблемы в сфере поддержки бизнеса. По словам Ольги Загитовой, существует ряд трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели всего региона, а есть уникальные проблемы, характерные для конкретных территорий.

Среди общих проблем – тарифы на коммунальные услуги. Как отметили норильские предприниматели, рост тарифов неизбежно ведёт к повышению затрат на ведение бизнеса и, как следствие, к удорожанию товаров и услуг для потребителей. Вариантом решения данной проблемы могло бы стать бюджетное субсидирование затрат субъектов малого и среднего бизнеса – подобная мера поддержки успешно реализуется, к примеру, в Чукотском автономном округе РФ.

Ещё одна общая боль всех предпринимателей Красноярского края – дефицит кадров. В Норильске он, к тому же, усугубляется географическими особенностями территории – приходится привлекать рабочую силу с «материка» и тут бизнесмены явно проигрывают конкуренцию с градообразующим предприятием: такой пакет льгот и гарантий для работников они предоставить не могут.

«Также пока не в полной мере оправдались надежды, связанные с получением предпринимателями Норильска статуса арктических резидентов, – часть задекларированных в законодательстве льгот на деле не работает», - рассказал в ходе встречи председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков. В первую очередь, речь идёт о льготном кредитовании – эта мера поддержки не действует почти ни в одном регионе страны. По словам Пестрякова, сейчас муниципалитет Норильска ведёт активную работу с региональными властями, чтобы не только «заработали» уже существующие преференции для предпринимателей-резидентов Арктики, но и были введены дополнительные меры поддержки для нашей территории – в частности, необходимо снизить налоговую нагрузку и ввести льготы на аренду земельных участков.

В целом, отмечают предприниматели, огромный пакет мер господдержки для бизнеса, который действует в Красноярском крае, зачастую не может применяться в Норильске – в силу логистических особенностей, ценообразования и других аспектов.

Участники встречи обратились к Ольге Загитовой с просьбой о том, чтобы при разработке новых и продлении действующих мер поддержки бизнеса учитывалась специфика нашей территории.

«Все вопросы, которые были заданы на сегодняшней встрече, нами зафиксированы, предложения по их решению тоже. Эти тезисы лягут в основу не только наших докладов краевым властям и уполномоченному по защите прав предпринимателей Российской Федерации, но и будут направлены для обсуждения в профильном комитете Государственной Думы. Это станет началом обсуждения на федеральном уровне эффективности существующих мер господдержки. Кроме того, пакет предложений будет направлен в Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края», - отметила по итогам встречи Ольга Загитова.