Он всегда помогал людям

Управление капитального ремонта и строительства было первым местом работы Дмитрия Владимировича, рассказывает Наталья Фёдоровна Юдина, которая в своё время была его наставницей. Сегодня она на пенсии и признаётся, что не может принять трагическую весть:

— Я всегда относилась к Диме как к сыну. Когда он пришёл к нам в 2002–м году, почти сразу попал в мой отдел. В тот момент я была главным специалистом производственно–технического отдела. Мы проработали вместе 20 лет. Он уволился в 2021–м, а я — годом позже. Его смена места работы (в последние годы Дмитрий Самородов работал главным менеджером проектного офиса по реализации инвестиционных проектов НТЭК — Прим. авт.) была для всех нас полнейшей неожиданностью. Дима умел собрать вокруг себя коллектив, сплотить людей, он всегда хорошо к ним относился, а они уважали его. Всё потому, что он был Человеком — добрый, спокойный, отзывчивый, порядочный. Да, требовательный, но руководитель таким и должен быть, тем более в таком нелёгком деле, как строительство. Однако я не помню случая, чтобы он был к кому–то несправедлив или обидел кого–то из сотрудников.

Наталья Юдина, друг семьи Дмитрия Самородова, знакома с его мамой, долгое время проработавшей в норильской медицине. Она рассказывает, что всегда тепло относилась к Дмитрию и он отвечал ей тем же:

— Знаете, Дима не скрывал хорошего, практически сыновнего отношения ко мне. Но панибратства никогда не было. Кстати, в своё время именно я, будучи начальником управления, рекомендовала его на эту должность. Во–первых, знала, что он справится, во–вторых, он не был амбициозным карьеристом. Рос в должностях заслуженно, потому что был хорошим специалистом. Я до сих пор не могу принять, что его нет. И долго не смогу...

Не могут смириться с утратой и другие бывшие коллеги Дмитрия Самородова. Татьяна Мирончук, например, была знакома с ним со студенчества: в 1996–м году они учились в НИИ в одной группе на факультете промышленного и гражданского строительства. Правда, отучившись один курс, Дмитрий продолжил обучение на материке, но потом они вновь встретились с Татьяной в одном отделе УКРиСа:

— Тогда в отделе капитального строительства было трое молодых специалистов. Между нами легко сложилось взаимопонимание. Помню, ещё в студенческие годы он был весёлым, позитивным, активным молодым человеком. Вообще вся группа у нас собралась компанейская, классная.

Татьяна, как и другие коллеги, вновь и вновь употребляет эпитет «спокойный» в отношении Дмитрия Самородова. Те, кому не так повезло с руководителем, поймут важность такого качества:

— На работе с ним было очень комфортно, и когда мы были равны в должности, и когда он стал руководителем. Потому что Дима, потом уже Дмитрий Владимирович, был спокойным, умел находить с людьми общий язык. Я довольна, что именно он возглавил управление: хоть он и стал начальником, остался тем же человеком, с которым работалось спокойно и уверенно. Более того: он всегда оказывал поддержку, старался помогать в любых жизненных ситуациях. Мы и после ухода из УКРиСа оставались на связи. Я никогда его не забуду. Светлая ему память и мои искренние соболезнования родным и близким...

Ольга Алеева, которая проработала с Дмитрием Самородовым больше 10 лет, добавляет:

— Важно, что он был грамотным специалистом. Будучи инженером, он всё понимал, не перекладывал ответственность на других, хотя на руководящей должности ему во многом пришлось разбираться. Было непросто, но мы помогали.

Она говорит, никто не удивился, когда Дмитрий сменил на посту начальника управления Андрея Лапаева. Это было как–то закономерно и правильно:

— Именно правильно. Спокойный, в меру требовательный руководитель. Помню, со специалистами–инженерами он бывал строг, но мне ни разу не доставалось. (Улыбается.) Знаете, он умел быть начальником без зазнайства — когда вырос в должности, появилась просто здоровая субординация.

Она вспоминает, что коллектив УКРиС всегда был сплочённым, отмечали вместе праздники, важные события:

— Коллектив был сильный, думаю, это заслуга руководства — Дмитрия Владимировича и начальников до него. Он пришёл в славное для УКРиС время и сумел пронести дух сплочённости через весь период своего руководства. Думаю, у него была хорошая школа — Андрей Лапаев, Наталья Юдина. Он не менял традиций и был частью коллектива, максимально его поддерживал, хотя состав менялся — пенсионеры уезжали на материк, в том числе начальники отделов — опора руководителя.

Ольга Алеева не скрывает, что его переход на новое место работы стал неприятным сюрпризом, если не сказать больше — коллектив УКРиС тогда активно взялся за масштабную работу по реновации Норильска, и Дмитрий Самородов стоял у её истоков.

* * *

Журналисты с Дмитрием Самородовым по работе общались достаточно часто. Его частная жизнь оставалась частной, лишь пару раз «Заполярка» «заглянула» в его личное — когда перед празднованием Дня Победы он поделился подробностями военной истории деда, Алексея Кирилловича Самородова, имевшего медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны II степени.

Что касается рабочих моментов, думаю, каждый сотрудничавший с ним журналист точно знал — если комментарий даёт Самородов, разговор будет понятным и толковым, можно задать все интересующие вопросы, ни один не останется без ответа. Он был сам заинтересован в правильном освещении тем, касающихся строительства в городе. Помню, при написании последнего с ним материала я несколько раз обращалась за дополнительными комментариями, выпросив у коллег номер сотового Дмитрия Владимировича. Получила подробные ответы и в заключение — СМС с уверением: «Обращайтесь, всегда помогу».