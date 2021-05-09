Они сражались за Родину

Боевой почтальон

Александр Ильченко, социальный предприниматель:

– Красноармеец Степан Назарович Бобылев родился 28 марта 1907 года в селе Гомолеевка Сорочинского района Чкаловской (Оренбургской) области. Член ВКП(б). Был призван в Красную Армию 29 июля 1941 года, в возрасте 34 лет, райвоенкоматом города Джамбула Алма–Атинской области, Казахской ССР.

С 21 сентября 1941 года дед участвовал в боях на Западном фронте, в составе 1268–го стрелкового полка 385–й стрелковой дивизии. С 14 апреля 1944 года их полк и дивизию перебросили на второй Белорусский фронт. Прошёл боевой путь: Смоленск — Тула — Ленинград — Могилёв — Минск — Польша — Щецин — Берлин.

6 марта 1943 года дед был награждён медалью «За отвагу». В наградном листе говорится:

«Наградить красноармейца Бобылева Степана Назаровича — связного командира батальона восьмой стрелковой роты за то, что в боях с 23 февраля 1943 года по 5 марта 1943 года под селениями Запрудное и Вукань Орловской области точно и своевременно доставлял приказания и боевые донесения по их назначению под сильным огнём противника. 24 февраля 1943 года под селением Запрудное вынес из–под пулемётного и миномётного огня тяжело раненного заместителя командира батальона майора Баранова».

Медаль «За боевые заслуги» он получил 15 августа 1944 года уже на 2–м Белорусском фронте. Дед продолжал служить в 385-й дивизии, но изменился её статус, она стала Краснознамённой Кричевской дивизией.

Стрелок Бобылев получил свою награду за то, что «во время наступательных боёв с 25 июня 1944 года показал себя смелым и решительным воином, выполняя обязанности батальонного почтальона. Бобылев всегда и своевременно, невзирая на сильный огонь противника, доставлял на передовые позиции газеты и письма бойцам и командирам. В трудные моменты, когда требовалось отражать контратаки противника, он смело вступал в бой и уничтожал фашистских извергов».

Орден «Красной Звезды» дед получил 30 мая 1945 года. Пулемётчик Бобылев участвовал в форсировании реки Одер. В бою, который длился с 16 по 21 апреля 1945 года, он один из первых переплыл реку, установил свой пулемёт и повёл шквальный огонь по огневым точкам и пехоте противника. Дед стойко отбивал контратаки

немцев и проявил военную смекалку, подпустив группу немецких солдат на близкое расстояние, а затем метким огнём из пулемёта уничтожил её.

Умер Степан Назарович 28 марта 1977 года.

Военно-полевой роман

Олег Шалдаев, командир объединённого поискового отряда «Чёрный тюльпан»:

– Война познакомила моих бабушку и деда. Как бы это жутко ни звучало, но именно благодаря ей они встретились.

Анна Александровна Михалкина (в девичестве Королёва) родилась в 1919 году в селе Новомихайловка Татарского района Новосибирской области. После окончания педагогического училища и медицинских курсов пошла на фронт медсестрой в звании сержанта медицинской службы. В 1942 году она, в возрасте 23 лет, попала в одну из частей 62–й армии, находившейся под командованием генерала Чуйкова. Эта армия прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда и отличилась в уличных боях в полностью разрушенном городе. Бойцы армии сражались на изолированных плацдармах на берегу Волги. Бабушка как медсестра первой линии всегда была на передовой и вытаскивала раненных бойцов с поля боя буквально из– под носа врага.

Можно сказать, ей повезло: медсёстры первой линии были на войне «расходным материалом». Сколько их, молодых девчонок, погибло на самом деле, мы можем только предполагать. В одном из боёв бабушку тяжело ранили, и она попала в фронтовой госпиталь. После лечения осталась там работать. С ним и дошла до Берлина, где встретила Победу.

С дедом, Владимиром Павловичем Михалкиным, уроженцем села Большая Уда Горьковской области, она познакомилась в госпитале, когда их лазарет переместился на Прибалтийский фронт. Владимир Михалкин — лейтенант противотанковой артиллерии — в госпиталь попал с тяжёлым ранением. Участвовал в обороне Ленинграда и в штурме Кёнигсберга. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны. В честь деда я назвал своего младшего сына.

После войны дед с бабушкой остались служить в Германии. В 1948 году в Берлине родилась моя мама — Ольга Владимировна Михалкина. После ухода в запас, в 1953 году, семья деда переехала в город Искитим Новосибирской области, где он работал инспектором ГорОНО, а бабушка преподавала немецкий язык в школе.

Помимо моей мамы, у них родились ещё трое детей: близняшки Татьяна и Наталья и сын Александр. Я считаю, что дед с бабушкой прожили счастливую жизнь: преодолели испытания войной и на долгие годы сохранили любовь и уважение друг к другу. Бабушки не стало в 1992 году, а дед ушёл из жизни в 2000–м.

В рубашке родился

Виталий Цауня, и. о. начальника полиции Норильского ОМВД:

– Отец моей мамы Ларисы Валентиновны — Валентин Павлович Каратаев — родился 21 июля 1922 года в Москве. В октябре 1941 года, в возрасте 19 лет, был призван в ряды Красной армии Евпаторийским райвоенкоматом в пехотные войска на Крымский фронт. Спустя некоторое время их часть была переформирована, и деда направили для обучения в военное артиллерийское училище в самую южную точку СССР — населённый пункт Кушка. Он отучился на ускоренных курсах три месяца, после чего вновь был направлен на фронт, но уже командиром взвода 128–го армейского миномётного полка, позднее он стал Перемышльским Краснознамённым ордена Богдана Хмельницкого и Александра Невского полком, которым командовал герой Советского Союза подполковник Александр Андреевич Вагурин.

Вообще, дед, как и многие ветераны, не любил рассказывать о войне. Знаем, что он был дважды тяжело ранен. Одно из ранений получил во время боёв на Западной Украине в 1944 году. Снайпер попал в голову. Пуля прошла навылет от одной щеки до другой, выбила зубы. Чудом остался жив. Второй раз его ранили в 1945 году в Польше. Снова повезло. Рассказывал, что вместо наркоза на операции был «лишь гранёный стакан медицинского спирта».

Он освобождал города и сёла Краснодарского края и Крыма, Украины, Польши, Чехословакии и Германии. Закончилась война для Валентина Павловича в составе 1–го Украинского фронта. На подступах к Берлину, который можно было разглядеть в бинокль — всего–то 17 км, их взвод неожиданно развернули и отправили на помощь восставшей Праге, и победу он встречал в Чехословакии. Награждён медалью «За освобождение Праги», тремя орденами Отечественной войны I и II степени.

После войны он окончил мореходное училище, или как его ещё называли ШМУЧ — школа морского ученичества — в Керчи и стал её первым выпускником. Сейчас на месте этой школы находится Крымский государственный университет морского пароходства. После учёбы дед устроился работать судоходным электриком. На судне «Хирург Вишневский» он обошёл все моря и океаны. Побывал во многих странах: Индии, Сирии, США, Канаде и так далее. Позднее работал на различных предприятиях и всячески старался сделать труд людей более эффективным: сохранилось более десятка его рационализаторских свидетельств. На пенсии увлёкся выращиванием винограда. На его участке росло порядка 12 сортов винограда, а также несколько видов персиков и тюльпанов самых разных — не сосчитать.

Хотелось бы ещё рассказать о моей бабушке — супруге деда, Юзефе Марьяновне Каратаевой. Она уроженка польского города Зелёна–Гура. С дедом познакомилась сразу после окончания войны, и до самой смерти они были вместе. Дедушка ушёл из жизни в марте 1996 года, бабушка ненадолго его пережила — её не стало в новогоднюю ночь 1999 года.

Закалка десантника

Михаил Незнанов, начальник отделения Норильского ОМВД:

– Геннадий Васильевич Анциферов — мне неродной дед, но близок мне по духу и отношению к жизни. Сейчас ему 95 лет, он по–прежнему активен и сохраняет ясность ума.

Дед родился 23 декабря 1925 года в селе Песчаное Восточно–Казахстанской области, в семье потомственного сибирского казака. После семи классов школы поступил в Алма–Атинский техникум, а оттуда в феврале 1943 года, в возрасте 18 лет, был призван в Красную армию и направлен рядовым в Орловское пехотное училище города Чарджоу. В июле 1943 года по добровольному отбору уже в звании сержанта был направлен в 19–ю, а затем в 5–ю воздушно–десантную бригаду (их места дислокации — города Дмитров и Киржач соответственно).

В составе воздушно–десантных войск форсировал Днепр. Днепровская воздушно–десантная операция ещё известна как «Букринский десант». Бойцов высадили в тылу немецких войск в ходе битвы за Днепр. Это была довольно масштабная операция. Командовал ВДВ генерал армии Николай Фёдорович Ватутин. Внезапного форсирования не получилось. Наши самолёты должны были осуществить выброску бойцов на высоте 800 метров, но они поднялись на высоту почти в два километра. Немецкие ПВО буквально расстреливали десантников.

Об этой операции рассказывали в одной из телепередач. Бывший офицер фашистских войск вспоминал: началась стрельба, в небе образовалась целая туча из парящих десантников, которых немцы расстреливали в свете прожекторов. В какой–то момент ему и другим немцам показалось, что начался дождь, а оказалось, что это кровь капает с неба. Деду тогда повезло. Он и оставшиеся в живых бойцы сгруппировались и обеспечили форсирование Днепра. Недостатки в подготовке сорвали первоначальный план операции. Но своими активными действиями десантники оттянули на себя крупные силы противника и нанесли ему сокрушительный удар, в результате которого тот понёс значительные потери в живой силе и технике. По советским данным, было уничтожено до трёх тысяч немецких солдат, 15 эшелонов, 52 танка, 6 самоходных орудий, 18 тягачей и 227 автомашин.

Помимо боёв на Днепре, дед участвовал в Свирской операции — наступлении советских войск левого крыла Карельского фронта, в освобождении Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Он остался в армии и после войны. Служил до 1950 года в 296–м полку 98–й гвардейской Свирской Краснознамённой воздушно–десантной дивизии 37–го воздушно–десантного корпуса на Дальнем Востоке (Манзовка). Когда демобилизовался, поступил в Новосибирский инженерно–строительный институт, а по окончании его был направлен в Иркутск, там работал на заводе ИркАЗ, кабельном заводе и других. После переехал в Ульяновск, где трудился главным инженером треста на строительстве Мемориального комплекса. В 1973 году приказом Минстроя СССР был назначен главным инженером Главульяновскстроя. Его трудовая биография была насыщенной и интересной, но и после выхода на пенсию в 1986 году Геннадий Васильевич продолжал активную жизнь — он стал писать книги о фронтовиках и фронтовых буднях.

Награждён орденами: Отечественной войны II степени, Славы III степени, Трудового Красного Знамени; медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией».