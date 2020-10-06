Онлайн-лекторий от СФУ

Данный лекторий станет полезен для выпускников школ, студентов, преподавателей, молодых учёных, а также для тех, кому интересна современная наука. Организаторы решили назвать лекторий «Прививка-2020» или «Прививка от незнаний».

В качестве спикеров выступят российские и зарубежные учёные, популяризаторы науки, а также выпускники СФУ, которые работают в ведущих научных лабораториях. Во время лекций эксперты поделятся полезными знаниями о последних открытиях в астрофизике, актуальной информацией о Covid-19 и даже о том, каким должно быть пространство современного города.

Так как лекторий пройдет в онлайн-формате, то организаторы выбрали платформу Zoom. Также желающие могут направить свои вопросы на электронную почту tmordvinova@sfu-kras.ru. Не забудьте указать Ф.И.О., группу или должность (для сотрудников СФУ) и номер телефона. Все ответы прозвучат во время прямого эфира.

А автор лучшего вопроса получит приятный бонус от учёного, которому был адресован вопрос.