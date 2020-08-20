Онлайн-регистрация туристических маршрутов
Онлайн-регистрация туристических маршрутов
МЧС призывает туристов регистрировать свои маршруты. И это касается не только одиночных путешественников, но и группы туристов.
Онлайн-заявку можно оставить на официальном сайте федерального ведомства https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups.
«При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т. д. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут», - прокомментировали в пресс-службе МЧС.
Помимо регистрации спасатели советуют оповестить родственников о маршруте и сроках путешествия.
Кроме того, спасатели советуют предупредить родственников о своём путешествии и сроке возвращения.
Главный момент – регистрацию необходимо пройти за 10 дней до начала маршрута.