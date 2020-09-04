Опасна ли вакцинация во время пандемии?

Врачи уверяют, что пандемия COVID-19 не является препятствием для похождения вакцинации. Вовсе наоборот, медики настаивают на своевременной вакцинации, если этому ничего не препятствует.

Родители часто спрашивают: может ли мой ребёнок получить вакцину, если у него признаки простуды? Врачи в один голос повторяют: в случае появления первых признаков заболевания обязательно следует обратиться к лечащему врачу-педиатру, который даст рекомендацию по дальнейшим действиям.

Также многие задаются вопросом, защитят ли ребенка вакцины плановой иммунизации от заражения COVID-19? На данный момент нет доказательство способности вакцины защитить организм от коронавирусной инфекции. Но введенные препараты не ослабляют иммунный ответ ребёнка и не делают его более восприимчивым к новой инфекции.

По поводу положительных тестов на COVID-19 и возможных симптомов. Возможна ли вакцинация в данный период? Действия те же: обратитесь к врачу – педиатру. Ни в коем случае не подвергайте риску заболевания других людей.