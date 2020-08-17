Опасность использования адаптеров-треугольников

Во всём мире данный способ фиксации детей в автомобиле запрещён. Краш-тесты зафиксировали, что адаптеры ремня безопасности во время ДТП могут нанести вред здоровью ребёнка. С 2016 года Роспотребнадзор запретил продажу треугольников, но, несмотря на это, многие перевозчики от них не отказались.

«У единственной фирмы, имевшей на них сертификат безопасности, он был отозван в ноябре 2019 года. Таким образом, данное устройство запрещено использовать для перевозки детей в нашей стране. Если таким треугольником в автомобиле на заднем сиденье будет пристегнут ребенок до 7 лет, а на переднем до 12 лет, то водителю грозит штраф в размере 3 000 рублей», - пояснили в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей приобретать удерживающие устройства для детей только с сертификатом безопасности.