Опасности квартирных джунглей

Сила любопытства

С какой завистью и грустью я слушаю истории родителей о том, как спокойна и безоблачна была их жизнь, пока ребёнок не пополз. Мой сын, которому сейчас почти три года, с рождения отличался превосходной физической формой, значительно опережающей его интеллектуальное развитие. А наличие силы и отсутствие мозгов — это в любом возрасте плохое сочетание.

Мы с сыном регулярно занимались гимнастикой, и к трём месяцам он уже пополз, к пяти — начал вставать, а в семь — ходить. В тот момент были опасения, что к восьми месяцам он отрастит бороду, наденет вязаный свитер и уйдёт в тундру с группой геологов. Тут–то и выяснилось, что выражение «Мой дом — моя крепость» к моей квартире имеет такое же отношение, как Папа Римский — к русскому балету. Самые простые вещи, на которые я раньше не обращал внимания, оказались ловушками, способными навредить маленькому любопытному существу. Так что, засучив рукава, я приступил к превращению квартиры в безопасную зону счастливого детства.

Опасная высота

Итак, первое, на что стоит обратить внимание — это мебель. Шкафы и книжные полки в какой–то момент обязательно будут проверены вашим ребёнком на прочность. Первое, что я сделал, — намертво привинтил к стене книжные полки в зале. Стойки–башни от пола до потолка смотрятся красиво и обладают достаточной устойчивостью, если по ним, словно альпинист–камикадзе, не ползет к заветной цели 7–10–килограммовое чадо. Поэтому заранее проверьте подобные объекты на устойчивость и надёжность и укрепите, если необходимо. У многих на подобных полках, помимо книг, располагаются всевозможные сувениры, фотографии и прочая дребедень, которой мы украшаем квартиру. Они могут стать желанной добычей малыша, который со временем научится строить «лестницы» из всего. С высокой долей вероятности до предмета он доберётся, а назад спустится уже с помощью гравитации. Так что заранее уберите с верхних полок предметы, которые могут заинтересовать ребенка. Следуя той же логике, не оставляйте на шкафах и тумбочках игрушки ребёнка или бутылочку с молоком.

Зал

Телевизор. В советское время у наших родителей этот прибор беспокойства не вызывал. Кинескоп весил столько, что и взрослому человеку приходилось поднапрячься, чтобы сдвинуть его с места. А нынешнюю плазму столкнуть с пьедестала ребёнку не составит труда. Самый надёжный способ обезопасить малыша — повесить телевизор на стену с помощью кронштейна, но в силу особенностей интерьера далеко не у всех есть такая возможность. В таком случае самый годный вариант — приобрести более основательную стойку под телевизор. Для надёжности платформу телевизора можно посадить на двусторонний скотч.

Также необходимо оборудовать в основной комнате специальный комфортный уголок для ребёнка. В первую очередь нужно обзавестись как минимум ковролином, ведь ползать и играть ребёнок будет у ваших ног, и на голом полу его может продуть. Я, например, сверху ковролина постелил ещё и плед. Связано это было с парой полученных сыном фрикционных ожогов от ковра. Впоследствии в зале появились туристическая пенка и подушки. Они защищают от сквозняков и существенно смягчают падение, а ещё помогают поддерживать комнату в чистоте — крошки от печенья или разлитую воду с каремата можно просто стряхнуть.

Кухня

Вот где немало опасностей. Ножи лучше на время переместить с привычных полок подальше, и ни в коем случае не оставлять их на столе. То же касается и чайника — его лучше ставить как можно дальше от края стола, особенно если он прозрачный и с подсветкой. Такая вещь не останется без внимания познающего мир существа. Плита. Рычаги и поворотные механизмы почти сразу попадут в поле зрения малыша. К счастью, в современных электроплитах именно на этот случай предусмотрены специальные блокираторы, чтобы обезопасить детей. Если есть возможность, стоит приобрести подобную кухонную технику, тогда вероятность, что оставленная на конфорке пустая кастрюля или полотенце превратятся в угли, будет сведена к минимуму.

Спальня

Родительская спальня для малыша сродни сокровищнице, где каждый шкаф и комод таит в себе бесценные и запретные богатства. Ребёнка может заинтересовать всё — от ящика с отцовскими инструментами до маминой шкатулки со швейными принадлежностями, не говоря уже о золотых украшениях. В первую очередь необходимо убрать именно эти предметы — инструменты в шкаф или на балкон, швейные принадлежности — на самые верхние полки, золото — лучше в сейф. Немалую опасность представляют домашняя аптечка и косметичка. В моём случае большая часть лекарств перекочевала в холодильник. А вот над тем, что делать с косметическим арсеналом супруги, пришлось крепко подумать. Долгое время вся её косметика располагалась на трюмо в спальне. Привело это к тому, что она стала либо бесследно исчезать, либо расползаться по всей квартире, всплывая в самых неожиданных местах. Попытки спрятать её среди вещей в шкафу тоже не увенчались успехом, поэтому мы сложили всё в специальный армейский ящик, на который я установил кодовый замок. С упорством матёрого медвежатника ребёнок в течение нескольких дней предпринимал попытки взломать ящик, но в итоге оставил его в покое, а супруга выдохнула, ибо каждое утро искать все необходимые для наведения красоты мелочи — весьма утомительное занятие.

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