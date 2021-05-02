Опасности квартирных джунглей
Опасности квартирных джунглей
Пока не появится ребёнок, сложно даже представить, сколько опасностей может подстерегать его в родном доме. Я познал это на собственном опыте, которым хочу поделиться в этой статье с новоиспечёнными родителями.
Сила любопытства
С какой завистью и грустью я слушаю истории родителей о том, как спокойна и безоблачна была их жизнь, пока ребёнок не пополз. Мой сын, которому сейчас почти три года, с рождения отличался превосходной физической формой, значительно опережающей его интеллектуальное развитие. А наличие силы и отсутствие мозгов — это в любом возрасте плохое сочетание.
Мы с сыном регулярно занимались гимнастикой, и к трём месяцам он уже пополз, к пяти — начал вставать, а в семь — ходить. В тот момент были опасения, что к восьми месяцам он отрастит бороду, наденет вязаный свитер и уйдёт в тундру с группой геологов. Тут–то и выяснилось, что выражение «Мой дом — моя крепость» к моей квартире имеет такое же отношение, как Папа Римский — к русскому балету. Самые простые вещи, на которые я раньше не обращал внимания, оказались ловушками, способными навредить маленькому любопытному существу. Так что, засучив рукава, я приступил к превращению квартиры в безопасную зону счастливого детства.
Опасная высота
Итак, первое, на что стоит обратить внимание — это мебель. Шкафы и книжные полки в какой–то момент обязательно будут проверены вашим ребёнком на прочность. Первое, что я сделал, — намертво привинтил к стене книжные полки в зале. Стойки–башни от пола до потолка смотрятся красиво и обладают достаточной устойчивостью, если по ним, словно альпинист–камикадзе, не ползет к заветной цели 7–10–килограммовое чадо. Поэтому заранее проверьте подобные объекты на устойчивость и надёжность и укрепите, если необходимо. У многих на подобных полках, помимо книг, располагаются всевозможные сувениры, фотографии и прочая дребедень, которой мы украшаем квартиру. Они могут стать желанной добычей малыша, который со временем научится строить «лестницы» из всего. С высокой долей вероятности до предмета он доберётся, а назад спустится уже с помощью гравитации. Так что заранее уберите с верхних полок предметы, которые могут заинтересовать ребенка. Следуя той же логике, не оставляйте на шкафах и тумбочках игрушки ребёнка или бутылочку с молоком.
Зал
Телевизор. В советское время у наших родителей этот прибор беспокойства не вызывал. Кинескоп весил столько, что и взрослому человеку приходилось поднапрячься, чтобы сдвинуть его с места. А нынешнюю плазму столкнуть с пьедестала ребёнку не составит труда. Самый надёжный способ обезопасить малыша — повесить телевизор на стену с помощью кронштейна, но в силу особенностей интерьера далеко не у всех есть такая возможность. В таком случае самый годный вариант — приобрести более основательную стойку под телевизор. Для надёжности платформу телевизора можно посадить на двусторонний скотч.
Также необходимо оборудовать в основной комнате специальный комфортный уголок для ребёнка. В первую очередь нужно обзавестись как минимум ковролином, ведь ползать и играть ребёнок будет у ваших ног, и на голом полу его может продуть. Я, например, сверху ковролина постелил ещё и плед. Связано это было с парой полученных сыном фрикционных ожогов от ковра. Впоследствии в зале появились туристическая пенка и подушки. Они защищают от сквозняков и существенно смягчают падение, а ещё помогают поддерживать комнату в чистоте — крошки от печенья или разлитую воду с каремата можно просто стряхнуть.
Кухня
Вот где немало опасностей. Ножи лучше на время переместить с привычных полок подальше, и ни в коем случае не оставлять их на столе. То же касается и чайника — его лучше ставить как можно дальше от края стола, особенно если он прозрачный и с подсветкой. Такая вещь не останется без внимания познающего мир существа. Плита. Рычаги и поворотные механизмы почти сразу попадут в поле зрения малыша. К счастью, в современных электроплитах именно на этот случай предусмотрены специальные блокираторы, чтобы обезопасить детей. Если есть возможность, стоит приобрести подобную кухонную технику, тогда вероятность, что оставленная на конфорке пустая кастрюля или полотенце превратятся в угли, будет сведена к минимуму.
Спальня
Родительская спальня для малыша сродни сокровищнице, где каждый шкаф и комод таит в себе бесценные и запретные богатства. Ребёнка может заинтересовать всё — от ящика с отцовскими инструментами до маминой шкатулки со швейными принадлежностями, не говоря уже о золотых украшениях. В первую очередь необходимо убрать именно эти предметы — инструменты в шкаф или на балкон, швейные принадлежности — на самые верхние полки, золото — лучше в сейф. Немалую опасность представляют домашняя аптечка и косметичка. В моём случае большая часть лекарств перекочевала в холодильник. А вот над тем, что делать с косметическим арсеналом супруги, пришлось крепко подумать. Долгое время вся её косметика располагалась на трюмо в спальне. Привело это к тому, что она стала либо бесследно исчезать, либо расползаться по всей квартире, всплывая в самых неожиданных местах. Попытки спрятать её среди вещей в шкафу тоже не увенчались успехом, поэтому мы сложили всё в специальный армейский ящик, на который я установил кодовый замок. С упорством матёрого медвежатника ребёнок в течение нескольких дней предпринимал попытки взломать ящик, но в итоге оставил его в покое, а супруга выдохнула, ибо каждое утро искать все необходимые для наведения красоты мелочи — весьма утомительное занятие.
На заметку
Сглаживаем острые углы
Для начавшего бегать ребёнка главную опасность будут представлять именно углы столов, как правило, они расположены аккурат на уровне лба. К счастью, в моём случае большинство мебели изначально выбиралось с обтекаемыми краями из–за особенностей дизайнерского решения. Исключение составлял только один стол. Для него пришлось приобрести специальные силиконовые накладки. Такие можно купить в любом строительном магазине или заказать через интернет. При выборе защитных накладок советую отдать предпочтение прозрачным силиконовым. Слишком яркие, с рисунками или цветные — только привлекут внимание малыша, а снять их ему не составит труда.
Дверцы — на засов
Многие убирают ценные или даже опасные предметы в обычные ящики, рассчитывая на разрекламированные блокираторы шкафов. Увы, большинство из них — абсолютно бесполезны, а те, что реально работают, — неудобны. Самый популярный вариант — специальные замки, которые клеятся на липкую основу к ящику и основанию шкафа, соединяет конструкцию стропа с нажимным замком. Такая защита работает, но недолго. Мой сын уже в год понял, что если что–то нельзя открыть, то можно сломать. Он просто срывал блокираторы, повиснув на них. Второй вариант надёжней, но применим далеко не везде — локер в виде пластиковой дуги, которая пропускается через ручки двойных дверей шкафа. Такой блокиратор большинство детей снять не могут. Кроме тех, кто обладает завидным упорством. В моём случае подобный замок ребёнку удалось взломать в полтора года — он упёрся в двери шкафа и повис на устройстве, пластик треснул, а начинающий взломщик, упав, хорошо приложился головой об пол. Правда, после такого подвига к новой заглушке этого типа подходить уже не стал. Особо ценные вещи лучше поместить в тумбочке с врезанным стандартным офисным замком.
Окна
Страх и ужас любого родителя — окна. Проветривая комнату, многие со спокойной душой оставляют окно прикрытым на гребёнку. Помните, даже для восьмимесячного ребёнка отодвинуть её — дело пары минут. Думаете, закрытые окна безопасны? Если на межкомнатных дверях у вас установлены нажимные ручки, то, не сомневайтесь, уже к полутора годам чадо поймёт технологию их работы, а после этого и с открытием окна проблем не возникнет. Так что лучше купить оконные ручки со встроенным замком.
Коварные замки
Ещё одна опасность связана с замками на входной двери, которые захлопываются автоматически. Выскочив в магазин за продуктами, пока ребёнок спит, можно запросто забыть ключи. Результат — плачущий в пустой квартире малыш и родитель, штурмующий в приступе паники металлическую дверь. Если у вас такой замок, то лучше его заменить.
Кстати подобный фокус с вами может проделать и сам детёныш. Например, мой сын уже в год дважды закрывал меня на лоджии, пока я искал необходимые инструменты. С тех пор, находясь на балконе, всегда вставляю специальный клинышек под дверь. Некоторые любят погорячее
Если вы периодически пользуетесь обогревателем, то знайте, что и этот предмет таит в себе определенную опасность для ребёнка. Самые коварные обогреватели — масленые. В первую очередь из–за того, что поверхность металла нагревается достаточно сильно, и об неё легко можно обжечься, кроме того, устройство имеет острые металлические грани. Чтобы обезопасить малыша, родители обычно накрывают такие обогреватели полотенцем, вот только ткань легко может загореться, особенно если накрывать на всю ночь. Лучше огородить устройство несколькими стульями или парой ящиков. Ну а самый надёжный способ — воздержаться от использования таких обогревателей, пока ребёнок не подрастёт. Взамен можно приобрести электронагреватель закрытого типа. Но учтите — данное устройство можно включать только напрямую в розетку, и только если проводка в квартире новая. В противном случае электрика просто не выдержит нагрузки.