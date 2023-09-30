Операция «Леший»

Разработка версий

Как вспоминает Андрей Валерьевич, понедельник 10 апреля 2023 года начинался как обычный день. Сотрудники отдела решали текущие служебные задачи. Около 11 часов из дежурной части поступило сообщение о том, что из развлекательного заведения «Арт–Холл» украли сейф, в котором находилось около четырёх миллионов рублей. На место происшествия немедленно отправились все свободные сотрудники уголовного розыска.

– В «Арт–холл» прибыли не только мои подчинённые, но и руководство Норильского ОМВД. Не каждый день в нашем городе похищают сейф с такой суммой! При осмотре места происшествия заметили, что в дверной замок вставлена отмычка, но видимых повреждений не было. Эксперт подтвердил, что замок не вскрывали, поэтому версию взлома не рассматривали. Стало очевидно, что отмычку оставили, чтобы сотрудники полиции пошли по ложному следу. А это значит, что преступление не было спонтанным, его готовили заранее, — отметил Андрей Меркушев.

Кроме того, стражи порядка обратили внимание на то, что в небольшом помещении стоял не один, а три сейфа, но остальные злоумышленники не тронули. Так появилось ещё одно подтверждение того, что у преступников была конкретная цель.

– Оперативники отсмотрели записи с видеокамер, расположенных внутри здания, и увидели фигуру злоумышленника в маскировочном тактическом костюме «Леший». Так преступника и стали называть. Ещё выяснили, что у вора был помощник. Это стало ясно, когда заметили открытую изнутри задвижку на дверях запасного выхода. Кто–то сделал это специально и облегчил преступнику задачу. Когда осмотрели внутренние помещения, то поняли, что злоумышленник был знаком с планом здания. Система коридоров и смежных помещений в «Арт–холле» очень запутанная, а Леший очень уверенно по ним перемещался. Возможно, он действующий или бывший работник заведения, — объяснил майор полиции.

Чужой среди своих

Сотрудники уголовного розыска рассказали, что накануне кражи выручка развлекательного заведения составила почти 200 000 рублей. Купюры лежали в коробке на столе рядом с похищенным сейфом. Но преступник целенаправленно шёл только за ним и больше ничего не забрал. Деньги в сейфе предназначались для выдачи зар-платы работникам «Арт–холла».

– Так полицейские получили ещё один аргумент в подтверждение версии о том, что искать похитителя нужно среди сотрудников развлекательного комплекса. Сначала опросили работницу, которая дежурила в ночь совершения преступления. Пожилая женщина–вахтёр не могла сама вынести тяжёлый сейф. Проживает она с сыном, имеющим инвалидность, — на роль злоумышленников они явно не годились. Зато работница изложила оперативникам свои подозрения в адрес 50–летней коллеги. Норильчанка 1973 года рождения по имени Елена (имя изменено. — Прим. редакции) работала в «Арт–холле» администратором, в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. 9 апреля женщина пришла на поздний сеанс в кинотеатр, однако после просмотра фильма не отправилась на выход с остальной публикой. Елена подошла к вахтёру и отправила её посмотреть якобы подтекающую батарею, которая на самом деле оказалась в полном порядке. Также подозреваемая ночью несколько раз звонила дежурной, спрашивала, чем она занимается, и упомянула, что просматривает камеры видеонаблюдения, — рассказал Андрей Валерьевич.

Выяснилось, что администратор в нарушение всех инструкций имеет доступ к дистанционному просмотру видеозаписей с камер внутреннего наблюдения. Руководство заведения не знало об этом.

– Почему зацепились именно за эту версию? Место вахты и комната, где хранился сейф, располагаются совсем рядом. При просмотре видеозаписей заметили, что как только вахтёр ушла на обход, на который тратит около часа, так Леший сразу проник в нужное ему помещение. Значит, действия злоумышленника кто–то координировал. Елена и стала очевидным кандидатом на роль сообщницы. Оперативники прибыли к ней домой и первым делом проверили компьютер женщины. IT–специалист «Арт–холла» помог оперативникам установить IP–адрес, с которого осуществлялось подключение к камерам. Он соответствовал тому, с которого заходили в систему видеонаблюдения в момент совершения кражи, — подчеркнул Анрей Меркушев.

В беседе с оперативниками Елена сначала отпиралась, утверждая, что компьютер принадлежит сыну–студенту, а она им не пользуется. Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек в момент совершения преступления не ночевал дома, проводил время со своими товарищами, и юношу исключили из числа подозреваемых. Следующим этапом стала проверка телефона Елены. Детализация звонков показала, что в ночь с 9 на 10 апреля женщина несколько раз звонила по одному и тому же номеру, который, как выяснилось, принадлежал Евгению (имя изменено. — Прим. редакции), ранее судимому норильчанину 1982 года рождения, прежде работавшему водителем в «Арт–холле». При увольнении у гражданина возник конфликт с руководством из–за размера выплат.

Работники развлекательного заведения вспомнили, что Евгений в декабре 2022 года проявлял интерес к ключам от помещения, где стоят сейфы. Но поскольку само преступление состоялось в апреле, то никак не связывали эти моменты. Ключи хранились на вахте у администратора, а Елена помогла своему подельнику изготовить дубликат. Эти факты были установлены сотрудниками уголовного розыска в беседах с коллективом «Арт–холла».

Нечистая на руку сила

– Так мы определили кандидата на роль Лешего. Ранее судимый гражданин находится под административным надзором, поэтому его местожительство установили без проблем. Сотрудники уголовного розыска сразу же отправились на задержание. Чтобы Евгений не попытался скрыться, пришлось пойти на хитрость, — продолжает майор полиции. — Представились сотрудниками патрульно–постовой службы, которые пришли проверить, находится ли он в ночное время дома, и гражданин открыл дверь. При задержании мужчина оказал сопротивление, оперативникам пришлось применить силу и использовать наручники. В квартире полицейские обнаружили арбалет, бронежилет, глушитель связи. Под паласом Евгений прятал ключ от съёмной квартиры. Как пояснил незадачливый Леший, накануне он снял новое жильё специально для хранения похищенных денег. За аренду заплатил купюрами из сейфа. Арендуемая квартира располагалась неподалёку. Там оперативники действительно обнаружили похищенные деньги.

– Понятые были очень удивлены, когда увидели такую сумму наличными — почти четыре миллиона рублей! — вспоминает Андрей Валерьевич. — Что интересно, многие купюры были мокрыми и слипшимися. Оказывается, с добычей злоумышленник отправился к своему другу. В одной из квартир на проезде Котульского, 6, сейф вскрывали плазморезом. При этом несколько пачек банкнот сгорели. Чтобы уберечь остальные деньги, их решили залить водой. К моменту изъятия купюры не успели высохнуть. За работу своему товарищу Евгений заплатил 50 000 рублей.

После злоумышленник избавился от сейфа и выбросил маскировочный костюм, в котором совершил преступление. Оперативники обнаружили улики вблизи угольного разреза на трассе Кайеркан–Алыкель.

Раскрыть за сутки

– После установления всех деталей преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник и его подельница планировали кражу с декабря 2022 года. 9 апреля 2023 года после завершения последнего киносеанса, в 23 часа, Евгений спрятался за киноэкраном. В час ночи мужчина по сигналу от Елены вышел из укрытия. Слушая по телефону её команды, чтобы не столкнуться с вахтёром, проследовал в комнату, забрал сейф с зарплатой и вышел через чёрный ход. В замок заветной двери злоумышленник предусмотрительно вставил отмычку. Елена отслеживала его путь по камерам и взяла на себя взаимодействие с вахтёром. Несмотря на то что подозреваемые несколько месяцев разрабатывали план кражи, мои сотрудники задержали их по горячим следам спустя сутки! Это прекрасная работа, все оперативники действовали слаженно и чётко! — заключил начальник норильского уголовного розыска.

Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, а его сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые у злоумышленников деньги вернули владельцу «Арт–холла».

Андрей Меркушев отметил, что направил в краевое управление МВД документы на поощрение сотрудников, которые отличились при раскрытии резонансного дела. В скором времени награды найдут своих героев!

Фото Владимира Макушкина и пресс–службы МВД