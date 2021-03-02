Операционный директор Сергей Дяченко покидает компанию «Норникель»

Изменения в структуре управления станут важными дополнениями к ранее принятому пакету мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах, повысят операционную и инвестиционную эффективность, усилят дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии.

Должность упраздняется в связи с намерением «Норникеля» отдельно управлять операционной деятельностью трёх своих крупнейших дивизионов — Норильского, Кольского и Забайкальского.

В компании рассчитывают, что изменения в структуре управления позволят усилить ответственность руководителей на местах.

Сергей Дяченко работал в «Норникеле» с 2013 года, когда он занял должность заместителя генерального директора — руководителя операционного блока.