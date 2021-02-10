Оперативно-профилактическое мероприятие «Семья» завершилось

Проверку проводили инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики. В рамках мероприятия сотрудники проверили 64 несовершеннолетних и 98 неблагополучных родителей, которые стоят на профилактических учётах. В мероприятии также приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по краю, которые посетили пять норильчан, в отношении которых действует отсрочка уголовного наказания.

Под проверку попали не только семьи в социально опасной ситуации, но и культурно-досуговые учреждения, места для отдыха и подъезды, где были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними. А также было выявлено два административных нарушения по ст. 6.24 КоАП РФ и по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также найдено три подростка, которые находили в розыске. Двое из них помещены в приют. Также пятеро несовершеннолетних находились в общественном месте в ночное время без сопровождения родителей.

На взрослых, которые совершили правонарушения в отношении несовершеннолетних, было составлено девять административных протоколов – четыре по ст 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей) и по одному материалу по ст 20.22 КоАП РФ, ст. 6.10 КоАП РФ и по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

«Молодая гвардия» также присоединилась к мероприятию и провела проверки в 25 торговых точках, где зафиксировали два факта продажи алкоголя несовершеннолетним.