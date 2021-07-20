Оплатить образование детей средствами материнского капитала стало проще

Ранее для этого необходимо было представить в Пенсионный фонд копию договора об оказании платных образовательных услуг и другие документы из дошкольного учреждения. Теперь достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом через портал «Госуслуг». Остальную информацию фонд запросит самостоятельно. Результат рассмотрения отразится в личном кабинете владельца сертификата.

Стоит отметить, для того чтобы направить маткапитал на оплату дошкольного образования, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, необходимо заключить с детским садом дополнительное соглашение к договору, с указанием суммы, оплачиваемой из средств материнского (семейного) капитала, и периода, за который осуществляется оплата.

Обучение в высших и средних учебных заведениях оплатить можно до достижения ребёнком 25 лет.