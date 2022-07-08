МАУ ИЦ «Норильские новости»

Оплатить товары и услуги, предоставленные самозанятыми гражданами, теперь можно онлайн в приложении «Мой налог»

Оплатить товары и услуги, предоставленные самозанятыми гражданами, теперь можно онлайн в приложении «Мой налог»

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Оплатить товары и услуги, предоставленные самозанятыми гражданами, теперь можно онлайн в приложении «Мой налог»

Оплатить товары и услуги, предоставленные самозанятыми гражданами, теперь можно онлайн в приложении «Мой налог»

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключить соответствующий сервис в разделе «Платежи». После этого при формировании счёта станет доступна «онлайн-оплата». Покупатель сможет оплатить счёт онлайн любым доступным способом. Средства автоматически поступят от платёжного агента на счёт в банке по номеру телефона самозанятого через систему быстрых платежей. Размер комиссии и условия проведения платежей определяются платежными агентами. Условия опубликованы в разделе «Платежи».

Напомним, что всё о мерах поддержки для самозанятых Красноярского края можно узнать в центре «Мой бизнес» по тел. 8-800-234-0-124 и на сайте https://мойбизнес-24.рф/.

Получить более подробную инструкцию можно по ссылке.

8 июля в 12:50 1000
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