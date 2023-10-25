Опора компании

В этом году «Академия наставников» празднует двадцатилетний юбилей. Стоит отметить, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому форум вдвойне знаковое событие для «Норникеля».

Корпоративный проект является эффективным инструментом формирования резерва высокопрофессиональных наставников. В условиях непрерывной модернизации производства и высоких корпоративных стандартов возрастают требования к вновь принятым сотрудникам. Даже при достаточном уровне профессиональных компетенций, полученных выпускниками учебных заведений, необходима адаптация новых кадров на производстве. Проведение ежегодного корпоративного форума является механизмом повышения статуса наставников, публичного признания их результатов, способом морального и материального стимулирования.

Мероприятие началось с награждения победителей конкурсов профессионального мастерства. Лучшими наставниками стали 10 сотрудников:

– по профессии «водитель вилочного погрузчика» — слесарь по ремонту автомобилей ННР Игорь Викторович Рыжков;

– по профессии «стропальщик» — бригадир на участках основного производства ПТБ Алексей Сергеевич Колобов;

– по профессии «сварщик» — электрогазосварщик ННР Константин Борисович Крапиван;

– по профессии «машинист компрессорных установок» — машинист компрессорных установок НМЗ Владислав Ильфатович Сулейманов;

– по профессии «машинист портального крана» — машинист крана (крановщик) ПЕСХ Максим Альбертович Божедомов;

– по профессии «приёмосдатчик груза и багажа» — приёмосдатчик груза и багажа (старший) ПЕСХ Анастасия Олеговна Турова;

– по профессии «водитель автомобилей всех типов и грузоподъёмности» — водитель автомобилей всех типов и грузоподъёмности НПТБТ Артём Анатольевич Александров;

– по профессии «взрывник» — взрывник рудника «Таймырский» Василий Валериевич Элли;

– по профессии «машинист погрузочно-доставочной машины» — машинист погрузочно–доставочной машины рудника «Маяк» Денис Геннадьевич Кудрявцев;

– по профессии «слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования» — слесарь дежурный и по ремонту оборудования рудника «Октябрьский» Василий Александрович Полянских.

Ещё двух сотрудников наградили за участие в федеральных этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»:

бульдозериста звена механизированных работ в разрезах, карьере и на поверхности шахт и рудников колонны № 5 ЦАТК Александра Игоревича Игнатьева и газоспасателя газоспасательной службы центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ ЗФ Сергея Васильевича Погрешаева.

Признательность наставникам выразил заместитель директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергей Юрьевич Шиленко:

«Передача опыта молодым специалистам — своего рода курс по вовлечению в наши корпоративные ценности и культуру компании. Наставник прежде всего профессионал своего дела, человек, на которого можно положиться. Спасибо за ваш вклад и неравнодушие. Вы гордость компании!»

Оценка экспертов

Слова благодарности прозвучали и в адрес председателей и экспертов конкурсных комиссий, которые продемонстрировали объективность, наблюдательность, принципиальность и заинтересованность в достижении участниками высших результатов. Десять высококлассных специалистов выступили главными техническими консультантами:

– инженер 1–й категории службы главного механика ПТЖТ Андрей Геннадьевич Богомолов;

– начальник отдела по контролю ведения ремонтной деятельности управления контроля безопасности строительных и ремонтных работ департамента ПБиОТ ЗФ Сергей Сергеевич Самсонов;

– главный сварщик — заместитель главного механика департамента главного механика ЗФ Константин Петрович Новицкий;

– заместитель главного энергетика — начальник отдела теплотехники и водоснабжения, водоотведения департамента главного энергетика ЗФ Сергей Александрович Сурков;

– ведущий специалист департамента главного механика ЗФ Роман Викторович Васильев;

– начальник участка учёта и обработки контейнеров и оборотной тары товароперевалочного цеха № 1 ПЕСХ Лариса Ивановна Греченюк;

– главный специалист отдела ремонтов транспортных средств и инфраструктуры управления ремонтов и обеспечения транспортного комплекса транспортного департамента ЗФ Дмитрий Николаевич Проценко;

– заведующий подземным складом взрывчатых материалов подземного участка буровзрывных работ шахты рудника «Заполярный» Наталья Александровна Штылева;

– директор департамента самоходного подземного оборудования ЗФ Артур Алексеевич Шумейко;

– главный инженер цеха обжига клинкера в производстве цемента Цементного завода Роман Владимирович Толстиков.

Коллективный успех

Для успешного развития трудовых коллективов предприятия не последнюю роль играют условия труда. Современная культура производства включает в себя техническое оснащение, организацию труда, повышение мастерства и улучшение бытовых условий. В «Норникеле» этому уделяют особое внимание.

На форуме также наградили участников конкурса «Лучшее внутриструктурное подразделение (участок) в области информационного и социально-бытового обеспечения персонала». Основные цели конкурса: повышение уровня культуры производства, постоянное улучшение условий труда работников, создание здорового социально-психологического климата, обеспечивающего высокую организованность, дисциплину, трудовую и творческую активность работников и реализацию политики безопасного производства в области охраны труда и промышленной безопасности работников.

«Конкурс среди структурных подразделений — неотъемлемая часть проекта «Академия наставников». Ключевой фактор успеха любого подразделения — постоянное развитие и совершенствование. Не последнюю роль в этом играет и начальник участка как наставник для работников», — отметила и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Наталья Григорьевна Коновалова.

За звание лучших в пяти номинациях конкурса боролись 16 предприятий компании. Победителями стали:

– электролизный участок № 3 цеха электролиза меди Медного завода — лучший участок подразделений металлургического производства;

– участок обеспечения производства комплекса производственно-хозяйственного обеспечения рудника «Скалистый» — лучший участок подразделений минерально-сырьевого комплекса;

– участок гидротранспорта 3–го цеха гидротехнических сооружений и гидротранспорта Талнахской обогатительной фабрики — лучший участок подразделений обогатительного производства;

– служба эксплуатации ледокола «Авраамий Завенягин» портового флота Заполярного транспортного филиала — лучший участок подразделений транспортной отрасли;

– отряд пожарной охраны № 3 отдельного поста управления пожарной безопасности центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ ЗФ — лучший участок подразделений, обеспечивающих основное производство.

В завершение мероприятия для всех присутствующих прозвучали слова благодарности от лица компании:

«Наставник — это человек, способный указать кратчайший путь в достижении поставленных целей. А его знания и мудрость — ключ к успеху его последователей. Благодаря вашему производственному таланту и мастерству в нашей команде появляется всё больше преданных общему делу людей, заинтересованных в благополучии компании. Вы помогаете молодым специалистам не только освоить профессию и сделать её призванием, но и обрести уверенность в своих силах».