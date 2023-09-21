Определены победители мультипрофильного конкурса «Билет в Арктику»

В этом году в конкурсе приняли участие более 300 тысяч человек со всей страны. Жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию.

«Научный потенциал развития российской Арктики огромен – в этом регионе сосредоточены крупные научно-исследовательские комплексы и передовые производственные объекты. Конкурс «Билет в Арктику» способствовал не только популяризации знаний об Арктической зоне, но и решению важной стратегической задачи по привлечению молодых специалистов в сферу арктических исследований. Рассчитываю, что поездка в арктическую экспедицию станет для победителей хорошим стимулом для продолжения их научной карьеры», – подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Победителей определяли из 30 финалистов, которые прошли тщательный отбор и представили свои проекты, направленные на развитие и освоение Арктики.

«Участники продемонстрировали большой диапазон тем, современные направления проектов – это использование роботов и искусственного интеллекта, интерактивные карты и сложные технологии. Мне, как научному сотруднику, занимающемуся природными объектами, были очень близки проекты про изменение климата, но в то же время очень понравились проекты про туризм и северный показ мод», — отметила Мария Ананичева, старший научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН.

Жюри отметили проекты, направленные на создание специальных беспилотных летательных аппаратов, которые будут оснащены камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации в регионе; составление гидрографических карт «белых пятен» Северных морей с использованием эхолокаторов нового поколения для безопасности движения судов; разработка уникальных архитектурных проектов для обновления полярных станций; северный показ модных коллекций, сделанных из арктических отходов, и многое другое.

В число победителей вошли студенты из Благовещенска, Екатеринбурга, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова.

Впереди победителей ждёт знакомство с Арктикой: в октябре они посетят передовые научно-технологические площадки партнёров конкурса – атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, Кольскую ГМК и многое другое, а также своими глазами увидят природные красоты Русского Севера.