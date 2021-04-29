Определены победители смотра-конкурса по охране труда за 2020 год

В нём приняли участие 80 учреждений, из них 56 – муниципальные. Результаты участников в каждой группе оценивались по балльной системе в соответствии с показателями условий и охраны труда. Организации- победители отмечены дипломами главы Норильска.

Награды лидерам вручила заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.

- Очень радостно видеть так много руководителей, которые пришли поддержать своих специалистов. Хочу поздравить всех с Международным днём охраны труда и выразить огромные слова благодарности за ваш труд. За то, что вы неравнодушно относитесь к своим коллегам, за то, что ответственно подходите к обустройству тех рабочих мест, которые требуют повышенного внимания.

Отрадно, что участников смотра-конкурса у нас становится всё больше. Желаю вам и вашим семьям прежде всего здоровья. И, конечно же, чтобы труд был безопасным, а вы делали для этого всё возможное, - обратилась Наталья Коростелева к победителям.

С результатами смотра-конкурса можно ознакомиться на сайте администрации города.