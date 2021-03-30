Определены сроки проведения контрольных работ для девятиклассников

Расписание опубликовали на сайте Рособрнадзора. 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки.

Ученик вправе выбрать один предмет, до 30 апреля ему нужно подать в свою школу заявление на участие с указанием выбранного предмета. До этого же срока можно изменить выбор, подав повторное заявление. Результат контрольной не будет условием допуска девятиклассников к государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении в профильные классы.