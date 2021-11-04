Определён график работы пунктов вакцинации в праздничные дни

В период ноябрьских праздников пункты вакцинации на базе территориальных поликлиник будут работать по следующему графику:

4 и 7 ноября:

- ул.Талнахская, 76 - с 11-00 до 18-00;

- ул. Надеждинская, 15 - с 10-00 до 14-00

- ул. Маслова, 5 - с 10-00 до 14-00

5 и 6 ноября

- ул.Талнахская, 76 - с 8-00 до 13-00

- Солнечный проезд, 7А - с 9-00 до 16-00

- ул. Надеждинская, 15 - с 9-00 до 14-00

- ул. Маслова, 5 - с 8-00 до 13-00

Пункты вакцинации в СРК «Арена» и в МФЦ временно закрыты.

Также во всех пунктах Норильска можно пройти повторную вакцинацию (не ранее чем через шесть месяцев после перенесенного заболевания или полной вакцинации против коронавирусной инфекции).

Для жителей региона работает горячая линия – 122, куда можно сообщить о проблемах с оказанием помощи больным коронавирусом или с вакцинацией, а теперь и повторной вакцинацией.