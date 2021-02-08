Опубликован обновлённый проект расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год

В 2021 году выпускники 11 классов напишут ЕГЭ в два периода. Основной пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Основной период стартует со сдачи географии, литературы и химии. Самый массовый экзамен по русскому языку пройдёт в два дня — 3 и 4 июня.

Профильную математику выпускники будут писать 7 июня, историю и физику — 11 июня, обществознание — 15 июня, биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 18 июня. Часть «Говорение» по иностранным языкам пройдёт в два дня — 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике и ИКТ выпускники будут сдавать за компьютерами, экзамен также будет разделён на два дня — 24 и 25 июня. Кроме того, будут предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов — 28, 29 июня и 2 июля.

Во время дополнительного периода у школьников будет три дня на сдачу экзаменов — 12, 13, 14 июля и резервный день — 17 июля.

ГВЭ-11 в 2021 году имеют право сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и те, кто не планирует поступать в вуз в этом году. В данной форме выпускники будут сдавать только два предмета: русский язык — 25 мая (резервный день — 8 июня), математику — 28 мая (резервный день — 10 июня).

Выпускники 9-х классов также будут сдавать экзамены в два периода: основной — с 24 мая по 2 мюля и дополнительный — с 3 по 17 сентября.